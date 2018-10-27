22 تلميذاً فلسطينياً يدرسون في خيام بعد إزالة الاحتلال لمدرستهم

الشارقة 24 – رويترز:

يتلقى تلاميذ في قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، دروسهم في خيام، بعد أن أزال جنود الاحتلال الإسرائيلي مدرستهم.

وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بتفكيك مدرسة "مروان مجلي" الأساسية المختلطة، التي تقع في قرية إبزيق الواقعة على بعد نحو 20 كيلو متراً شمالي نابلس.

وبعد تفكيك المدرسة أصبح 22 تلميذاً يدرسون في الصف الأول وحتى السادس الابتدائي، بدون فصول تحتويهم، ليبدأوا في تلقي دروسهم في خيام أقيمت على نفس الأرض.

وتقع المدرسة في المنطقة "ج"، من الضفة الغربية المحتلة، وهي منطقة تطوقها مستوطنات أُقيمت منذ أن اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الضفة الغربية في حرب عام 1967.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة مع الفلسطينيين، يمارس الاحتلال الإسرائيلي سيطرة مدنية وعسكرية، على نحو 60 في المئة من الضفة الغربية.