59 % من الإيطاليين يؤيدون خطط الحكومة

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهر استطلاع رأي، يوم الأحد، أن أغلبية واضحة من الناخبين الإيطاليين، تؤيد خطط الميزانية المثيرة للجدل في إيطاليا، والتي أزعجت الأسواق المالية ولاقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "إيبسوس"، ونشرته صحيفة كوريري ديلا سيرا، إلى أن 59% تقريباً من الإيطاليين يؤيدون خطط الميزانية لعام 2019، والتي تهدف لزيادة كبيرة في عجز الميزانية.

وكتب رئيس إيبسوس إيطاليا ناندو باجنونسيلي، أنه وجد أيضاً أن 55% من الإيطاليين يعتقدون أن زيادة الدين الحكومي ضرورية لتحفيز الاقتصاد.

وتعتزم أحزاب الحكومة الشعبوية في روما، رفع عجز الميزانية إلى 2.4%، من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 0.8% التي حددتها الحكومة السابقة.

وأثار هذا مخاوف في بروكسل وبين المستثمرين، لأن مستويات الدين في إيطاليا هي بالفعل من بين أعلى مستويات الديون في العالم، حيث تبلغ أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر، أن ترسل الحكومة الإيطالية، يوم الإثنين، تفسيرات مكتوبة إلى المفوضية الأوروبية، التي حذرت روما من انحراف "غير مسبوق"، عن قواعد انضباط الميزانية في منطقة اليورو.

واستبعد نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب "حركة خمس نجوم" لويجي دي مايو السبت، خفض عجز الميزانية المخطط له، حتى بعد أن خفضت وكالة "مودي" للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية الإيطالية درجة واحدة إلى "بي. إيه. إيه 3"، لكن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جيانكارلو جيورجيتي المنتمي لحزب الرابطة، أوضح أن هدف عجز الميزانية البالغ 2.4% هو سقف أقصى، مشيراً إلى أنه يمكن خفضه.