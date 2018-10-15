ألمانيا تسجل "فائض هجرة" بواقع 416 ألفاً

الشارقة 24 - د ب أ:

سجلت ألمانيا، العام الماضي، ما يعرف بفائض في الهجرة، بواقع 416 ألف شخص.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، يوم الإثنين، أن عدد الوافدين إلى ألمانيا بلغ العام الماضي 1.551 مليون شخص، مقابل 1135 مليون شخص، هاجروا من ألمانيا.

وكان فائض الهجرة في ألمانيا، يبلغ نحو نصف مليون شخص عام 2016.

وبحسب البيانات، فإن نحو 90% من الوافدين إلى ألمانيا من الأجانب "1.384 مليون فرد"، كما يحمل 865 ألفاً من الذين هاجروا من ألمانيا العام الماضي، جوازات سفر أجنبية.

وارتفع عدد الألمان الذين عادوا إلى وطنهم من 146 ألف شخص إلى نحو 167 ألف شخص، بينما تراجع عدد الألمان الذين هاجروا من وطنهم من 281 ألف شخص عام 2016 إلى 249 ألف شخص عام 2017، ليزيد عدد المغادرين عن عدد الوافدين بين الألمان، بواقع 82 ألف شخص.