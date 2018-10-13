سيول بإندونيسيا تقتل 21 وتدمر مئات المنازل

الشارقة 24 – رويترز:

أسفرت سيول وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة بإندونيسيا، عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وخلفت 15 مفقوداً ودمرت مئات المنازل السبت.

وأكد مسؤول إغاثة أن أكثر من 500 منزل في إقليمي سومطرة الشمالية، وسومطرة الغربية، غمرتها مياه السيول أو أصابتها بأضرار، بينما جرفت بعض المنازل، ودمرت ثلاثة جسور معلقة.

وأضاف أن عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ جارية، لكن القرى المتضررة تقع في مناطق جبلية، والوصول إليها صعب بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق.

وفي إقليم سومطرة الشمالية، قتل 11 تلميذاً في مدرسة بإحدى القرى، الجمعة، عندما انهار جدار فصلهم، بعد فيضان نهر قريب.

ودفنت الضحايا تحت الأوحال والأنقاض، ويجري البحث عن تلميذ آخر مفقود بين باقي التلاميذ، الذين كان عددهم 29 وقت سقوط الجدار.