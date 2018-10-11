عدد السياح العالم زاد بنسبة 6 % بالربع الأول من 2018

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

زاد عدد السياح في العالم بنسبة 6 % خلال الربع الأول لعام 2018، خصوصاً في جنوب أوروبا وجنوب شرق آسيا، حسب ما أعلنت منظمة السياحة العالمية.

وأفادت المنظمة في بيان أنه، ونظراً للأداء القوي في الربع الأول، ستكون توقعات النمو لما تبقى من العام 2018 إيجابية إجمالاً، لكن بوتيرة أبطأ، وسجل العام 2017 زيادة قياسية بلغت 7 %.

وأوضحت المنظمة العالمية ومقرها مدريد، أن كل مناطق العالم سجلت نمواً قوياً في عدد السياح بين يناير ويونيو 2018، لا سيما أوروبا وآسيا-المحيط الهادئ لاحتلالهما المرتبة الأولى مع 7 % لكل منهما، حيث سجل جنوب أوروبا وجنوب شرق آسيا أفضل النتائج.

وحقق الشرق الأوسط وإفريقيا "نتائج متينة" مع ارتفاع عدد الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 4 % وفي إفريقيا 5 %، وقد شددت المنظمة على أن البيانات المتعلقة بهاتين المنطقتين "غير كاملة".

وبلغت الزيادة في عدد السياح بأميركا الجنوبية 7 % وفي أميركا الشمالية 5 %، فيما أشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة شكلت محرك النمو في المنطقة.

وتمنت المنظمة، أن تؤدي هذه النتائج الجيدة إلى فرص عمل أفضل مستقبلاً.