80 مليون لاجئ عالمياً في 2018 و4 مليارات دولار "عجز التمويل"

الشارقة 24 - د ب أ:

حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للامم المتحدة، الثلاثاء، في جنيف، من أنه من المتوقع أن يتسبب نقص تمويل مساعدات اللاجئين من جانب الدول المانحة، في خلق عجز قدره 7ر3 مليار دولار هذا العام.

ومن المتوقع أن يزيد عدد اللاجئين والنازحين داخلياً، بأكثر من 8 ملايين شخص، ليصل عددهم إلى 8ر79 مليون شخص في عام 2018، بحسب تقرير تمويل صادر عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وأكد المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوتش، في مؤتمر صحافي أن تمويل النازحين قسراً حول العالم، صار أكثر ضراوة بصورة متزايدة، حيث لم يتم الوفاء سوى بأكثر بقليل من نصف الاحتياجات الخاصة بهم.

وبينما ترك المانحون فجوة تمويلية بلغت 42 بالمئة في عام 2016، و43 بالمئة في عام 2017، تتوقع المفوضية حدوث عجز هذا العام بنسبة 45 بالمئة في ميزانيتها البالغ حجمها 2ر8 مليار دولار.

ويعتبر نقص أموال المساعدات حاداً بشكل خاص في أفغانستان، وبوروندي، والكونغو، والصومال، وجنوب السودان، بالإضافة إلى الدول المضيفة للاجئين حول هذه النقاط الساخنة.