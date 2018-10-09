أستراليا تسعى لمنع إقامة المهاجرين الجدد في المدن الكبرى

زحام في ساعة الذروة في منطقة الأعمال بوسط سيدني في أستراليا

الشارقة 24 – رويترز:

أكد وزير أسترالي، الثلاثاء، أن أستراليا تعتزم منع بعض المهاجرين الجدد من الإقامة في أكبر مدنها، سيدني وملبورن وبرزبين، "لبضعة أعوام على الأقل"، بهدف تخفيف التكدس في المناطق الحضرية.

ومع توقع أن تكون الهجرة أحد القضايا الهامة في الانتخابات المقبلة، تسعى الخطة للمساعدة في حل مشكلات البنية التحتية في المدن التي تعاني من الكثافة السكانية العالية.

وعبر منتقدو الخطة عن قلقهم من أن تؤدي قواعد التأشيرات الجديدة المقترحة إلى نقص في العمالة.

وأظهرت بيانات حكومية أن نحو 70 % من 186 ألف مهاجر استقروا في أستراليا العام الماضي، وصلوا بتأشيرات تمنح للمهاجرين المهرة، وانتقل جميعهم تقريباً إلى سيدني أو ملبورن.

ولا يوجد حالياً أي قيود على المكان الذي يمكن للأفراد أن يستقروا به، بعد الحصول على تأشيرة مهاجر يملك مهارة.

وقد تؤثر الخطة الجديدة على نحو 40 % من المهاجرين، الذين يملكون المهارات المطلوبة ويبحثون عن عمل بعد الوصول.

وتصنف الخطة 5 مدن هي داروين وبيرث وهوبرت وأديليد وكانبيرا كمراكز إقليمية يمكن للمهاجرين الاستقرار بها.

ويسعى الساسة في بعض المراكز الإقليمية والمناطق الريفية منذ سنوات لاستقرار المزيد من العمالة المهرة ببلداتهم لضمان بقائها.

وأشار آلان تدج وزير البنية التحتية الحضرية والسكان، في كلمة ألقاها في ملبورن، الهدف إلى تخفيف ضغط السكان عن المدن الثلاث الكبرى، لتحقيق نمو أسرع للولايات والمناطق الأصغر.

ولم يذكر تفاصيل بشأن كيفية تطبيق هذه السياسة، لكنه أشار إلى أنها قد تشمل حوافز.