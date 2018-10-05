الهند تشتري صواريخ "إس-400" من روسيا بـ 5 مليارات دولار

الشارقة 24 – وام:

وقعت روسيا والهند عقداً لتوريد منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، لنيودلهي، بقيمة 5 مليارات دولار .

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في تصريحات صحافية، الجمعة، أن روسيا وقعت مع الهند العقد على هامش الزيارة، التي يقوم بها حالياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي.

يذكر أن منظومة "إس-400" الدفاعية، دخلت إلى الخدمة في القوات المسلحة الروسية عام 2007، وهي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات، ذات مدى بعيد، وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، وباليستية، وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت .