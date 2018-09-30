عبر مشاريع تطويرية

العراق يخطط لإنتاج مليون برميل يومياً من النفط الخفيف في 2019

  • الأحد 30, سبتمبر 2018 في 6:31 م
  • وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي
    وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي
يسعى العراق لإنتاج وتصدير مليون برميل يومياً، من النفط الخام الخفيف، في 2019 عبر مشاريع تطوير عدد من المكامن النفطية، التي تتميز بنفطها الخفيف، ومنها مكمن "اليمامة" في جنوب البلاد.
الشارقة 24 - د ب أ:
 
أعلن وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، الأحد، أن بلاده تخطط لإنتاج وتصدير مليون برميل يومياً، من النفط الخام الخفيف.
 
وأكد اللعيبي في بيان صحافي أن الوزارة تخطط وضمن مشاريع العام المقبل، لتحقيق زيادة إنتاج وصادرات العراق من النفط الخفيف إلى مليون برميل باليوم، من خلال مشاريع تطوير عدد من المكامن النفطية، التي تتميز بنفطها الخفيف منها مكمن اليمامة في جنوبي العراق .
 
وأضاف أن الوزارة تعمل على اعتماد استراتيجية جديدة في إنتاج وتسويق وبيع النفط العراقي للأسواق العالمية، بهدف زيادة الإيرادات المالية المتحققة للموازنة الاتحادية، فضلاً عن تعزيز موقع العراق في الأسواق العالمية.