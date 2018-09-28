"نارون الإسبانية" تسعى لخسارة 100 ألف كلغ عبر "مبادرة صحية"

الشارقة 24 – أ ف ب:

في مدينة نارون الإسبانية، ينكب آلاف الأشخاص على ممارسة الرياضة، مع حذف اللحوم المقددة والأطباق المقلية من طعامهم، إذ إن هذه المدينة تعهدت بخسارة مئة ألف كيلوغرام من وزن سكانها الإجمالي.

تحدٍ سيعزّز الأحوال الصحية في المدينة، ويخفف المصاريف الصحية التي تسببها الأمراض الناتجة عن البدانة، واتباع نظام صحي سيء.

وأكد كارلوس بينييرو، اختصاصي في الطب العام، أنه إذا استمر هذا الأمر بمشاركة ستة آلاف شخص سنوياً، سيتم توفير ما بين مليون وثمانمئة ألف يورو، ومليونين وأربعمئة ألف سنوياً.

ويتلقى الأطفال كذلك التوعية في مؤسسة تربوية تجريبية، حيث لدى التلامذة فرصة القيام بساعة من الأنشطة الجسدية يومياً، ويتلقى القريبون من المدرسة تشجيعاً على ارتيادها مشياً أو على الدراجة الهوائية.