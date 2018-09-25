ارتفاع البطالة في فنلندا خلال أغسطس الماضي

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة، الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة خلال أغسطس الماضي، بعد تراجعه خلال الشهرين السابقين، وارتفاعه إلى 6.8% مقابل 6.5% خلال يوليو الماضي، والذي كان أقل مستوى له منذ نوفمبر 2011، حيث كان معدل البطالة في أغسطس من العام الماضي 7.5%.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين في فنلندا إلى 186 ألف عاطل مقابل 183 ألف عاطل في يوليو الماضي.

وكان عدد العاطلين في أغسطس من العام الماضي 202 ألف عاطل.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 13.6% خلال الشهر الماضي، مقابل 9.4% خلال يوليو الماضي.

في الوقت نفسه، تراجع معدل التوظيف في فنلندا خلال الشهر الماضي إلى 62.2% مقابل 63.8% خلال يوليو الماضي.

واستقر معدل البطالة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب عند مستوى 7.5% خلال أغسطس الماضي، وهو نفس المستوى المسجل في يوليو الماضي.