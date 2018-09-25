129 دولة بالأمم المتحدة توقع على تعهد "ترامب" لمكافحة المخدرات

الشارقة 24 – رويترز:

وقعت نحو 129 دولة في الأمم المتحدة، على بيان وضعت الولايات المتحدة مسودته، للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية، والتي حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أنها تمثل تهديداً للصحة العامة والأمن القومي.

ووقعت الدول على البيان المكون من صفحة واحدة، وحمل عنوان "دعوة للتصدي لمشكلة المخدرات في العالم".

وأكد ترامب أن تقرير المخدرات العالمي لعام 2018 يشير إلى أن إنتاج الكوكايين والأفيون وصل إلى ارتفاع قياسي، والوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات، زادت بنسبة 60 في المئة من عام 2000 إلى عام 2015، أي زادت 60 في المئة في 15 عاماً وهو أمر مروع.

وتعهدت الدول الموقعة على البيان غير الملزم، بوضع خطط عمل محلية لخفض الطلب على المخدرات، من خلال التعليم، وتوسيع جهود العلاج وتعزيز التعاون الدولي، في مجالات القضاء وإنفاذ القانون والصحة.