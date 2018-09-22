ساحل العاج أكبر منتج عالمي للكاكاو تخوض غمار "التجارة المنصفة"

الشارقة 24 – أ ف ب:

يشهد إنتاج الكاكاو وفق معايير التجارة المنصفة، نمواً سريعاً في ساحل العاج، أكبر منتج عالمي لهذه الحبوب، التي غالباً ما يواجه العاملون في زراعتها انتقادات على خلفية عمالة الأطفال.

ففي منطقة أدزوبيه على بعد 100 كيلومتر شرق أبيدجان، سمحت العلاوات المدفوعة لمزارعي الكاكاو، وفق معايير التجارة المنصفة، إضافة إلى السعر المحدد رسمياً، بإنشاء مدارس ومراكز صحية وشراء مضخات مياه وألواح شمسية.

وللحصول على العلامة الخاصة بهذا المجال، على الإنتاج أن يحترم المعايير البيئية لناحية استخدام المبيدات الحشرية، إضافة إلى توفير دخل لائق للمزارعين، ومنع أي شكل من أشكال عمالة الأطفال.

ويتمتع الكاكاو بأهمية استراتيجية لساحل العاج "أكبر منتج عالمي مع 40 % من السوق العالمية"، ويمثل "الذهب الأسمر" 10 % من إجمالي الناتج المحلي في ساحل العاج و40 % من إيرادات التصدير، فضلاً عن مداخيل مباشرة وغير مباشرة لنحو خمسة ملايين شخص، من أصل 23 مليون نسمة، هو العدد الإجمالي لسكان ساحل العاج.