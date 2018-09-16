150 ألف سائح عربي يزورون النمسا في صيف 2018

الشارقة 24 – كونا:

كشفت إحصائیة رسمیة الأحد، عن أن أكثر من 151 ألف سائح من الدول العربیة زاروا النمسا ھذا الصیف، معظمھم من دول مجلس التعاون الخلیجي.

وذكر مكتب السیاحة الوطني النمساوي في بیان، أن السیاح العرب حجزوا مایقارب 523 ألف لیلة مبیت بالفنادق، والشقق والبیوت المفروشة، في مختلف المناطق النمساویة.

وأضاف البیان أن حجم إنفاق السائح الخلیجي في النمسا، یفوق حجم إنفاق بقیة السیاح من الدول الأخرى إذ تزور العوائل الخلیجیة مناطق عدة بالنمسا، مثل سالزبورغ وزلامسي وكابرون وسیفیلد وفیلاخ.

من جھة أخرى صنفت مدینة فیینا ھذا العام، كأفضل المدن في العالم التي یمكن العیش فیھا، وأمست واحدة من أكثر الوجھات السیاحیة لمواطني دول الخلیج العربي، ویمثل قطاع السیاحة نحو 10 في المئة من اقتصاد النمسا.