70 ألف مُعمر في اليابان فوق المئة أغلبهم من النساء

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، أن عدد المعمرين فوق المئة عام في البلاد، زاد بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى رقم قياسي يبلغ 785ر69، وأن نحو 90 بالمئة منهم نساء.

وأكدت وزارة الصحة والعمل والرفاهية، في تقرير صدر قبل ثلاثة أيام من عطلة "احترام المسنين" الرسمية، أن عدد المعمرين فوق المئة عام، ارتفع للعام الثامن والأربعين على التوالي.

وفي عام 1963، كان عدد المعمرين فوق المئة عام في اليابان يبلغ 153 شخصاً فقط، عندما بدأت الوزارة دراسة استقصائية في هذا الصدد.

وأضافت الوزارة أن الرقم تجاوز الألف في عام 1981، وعشرة آلاف عام 1998، و50 ألفاً في عام 2012.

وذكرت مجموعة "بحوث الشيخوخة" ومقرها أميركا أن اليابان لديها أكبر معمرة في العالم وهي كين تاناكا 115 عاماً، التي تعيش في مدينة فوكوكا جنوب غرب البلاد.