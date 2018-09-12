ارتفاع معدل البطالة بـ 4 % في كوريا الجنوبية خلال أغسطس الماضي

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل البطالة في كوريا الجنوبية بشكل طفيف خلال أغسطس الماضي، بسبب انخفاض التوظيف في قطاعي التجزئة والتصنيع، مع انخفاض أقل من المتوقع في توفير وظائف جديدة، وهو ما يشير إلى عدم وجود علامات تحسن.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكورية، بلغ معدل البطالة خلال الشهر الماضي 4%، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن بيان هيئة الإحصاء، القول: "إن عدد العاملين في كوريا الجنوبية بلغ بنهاية الشهر الماضي 26.9 مليون عامل، بزيادة قدرها 3 آلاف موظف عن الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت ذاته، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة 10%، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن العام السابق.

وبلغ معدل العمالة 66.5 % في أغسطس الماضي، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن العام السابق.