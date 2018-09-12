821 مليون جائع في العالم 2017

الشارقة 24 – وام:

كشف تقرير أممي عن ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى 821 مليون شخص في عام 2017، 1 من بين كل 9 أشخاص، مع وجود أكثر من 150 مليون طفل يعانون من التقزم، بما يعرض هدف القضاء على الجوع للخطر.

وأشار التقرير الذي صدر، الثلاثاء، وحمل عنوان "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2018"، ومنظمة الصحة العالمية، أشار إلى أن التقدم المحرز في معالجة الأشكال المتعددة لسوء التغذية التي تتراوح ما بين تقزم الأطفال والسمنة بين البالغين هو تقدم محدود مما يعرض صحة مئات الملايين من الناس للخطر.

ونوه التقرير الذي شاركت في إصداره 5 وكالات أممية هي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إلى مكافحة عدد كبير من الرجال والنساء بشكل يومي في جميع أنحاء العالم ليمنحوا أطفالهم وجبة مغذية في عالم ينتج فيه ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع.

وأكد التقرير أن القضاء على الجوع وسوء التغذية يعد أحد التحديات الجسام التي نواجهها في عصرنا، فعدم كفاية الغذاء أو كونه غير صحي لا يتسبب فقط في معاناة الناس وسوء حالتهم الصحية بل إنه يبطئ أيضاً وتيرة التقدم في العديد من مجالات التنمية الأخرى مثل التعليم والعمل.