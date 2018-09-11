اغتيال 175 سياسياً بالمكسيك في عام واحد

الشارقة 24 – د.ب.أ:

ذكرت شركة تحليل المخاطر "اتيليكت"، الإثنين، أن نحو 175 سياسياً قد قُتلوا في الفترة منذ سبتمبر العام الماضي، وحتى 31 أغسطس، وهي الفترة الزمنية التي اشتملت على الاستعداد للانتخابات في يوليو، أي أن المكسيك قد شهدت معدل بلغ 14,5 جريمة اغتيال سياسي كل شهر.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ما لا يقل عن 850 حالة اعتداء على سياسيين في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لذات الشركة.

ولم يهدأ العنف منذ الانتخابات التي جرت في يوليو، حيث وقع 63 اعتداءً على سياسيين، بما في ذلك 21 عملية اغتيال.

وفي أحدث قضية، أطلق مجهول النار الجمعة الماضي، على عمدة منتخب، كان سيتولى منصبه في ولاية شيواوا الشمالية السبت.