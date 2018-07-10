النمو الديمغرافي للمدن الكبرى في العالم يزداد بمليار نسمة

الشارقة 24 – د. ب. أ:

من المتوقع أن يواصل تعداد سكان المدن الكبيرة في العالم ارتفاعه على نحو ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

فقد ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الثلاثاء في مدينة فيسبادن الألمانية استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة، أن تعداد سكان المدن سيرتفع بواقع مليار نسمة بحلول عام 2030 ليصل إلى5,2 مليار نسمة.

وبحسب البيانات، فإن سكان المدن سيشكلون نسبة 60% من سكان العالم بحلول 2030.

ويبلغ تعداد سكان المدن حاليا 4,2 مليار نسمة، ليشكلوا نسبة 55% من إجمالي سكان العالم الذين يبلغ تعدادهم 7,6 مليار نسمة.

وبحسب البيانات، يبلغ عدد المدن المليونية في العالم حالياً 548 مدينة، ويتخطى تعداد السكان في 33 مدينة 10 ملايين نسمة. وتوجد معظم هذه المدن في آسيا بواقع (19 مدينة) وأميركا اللاتينية (6 مدن).

ووفقاً للإحصائية، فإن أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان طوكيو، حيث يقطنها 37 مليون نسمة.

ولا توجد مدن أوروبية بين أكبر 10 مدن في العالم.