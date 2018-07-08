قيادة السعوديات تخفض نسبة السائقين الأجانب بالمملكة

الشارقة 24 - د.ب.أ:



كشف اقتصاديون سعوديون وعاملون في مجال الاستقدام، أنّ استقدام السائقين الأجانب انخفض بنسبة تقدر بحوالي 25% مع بدء قيادة المرأة للسيارة.



ونقلت صحيفة "الرياض" الأحد عن المختص في الاستقدام منصور الجابري قوله، "إن نسبة استقدام السائقين انخفضت بنسبة 25% مع قيادة المرأة للسيارة"، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض سيظهر بشكل أكبر مع بداية العام المقبل 2019.

وتوقع أن يشهد العام المقبل مزيداً من الانخفاض في استقدام السائقين الخاصين، وأن ذلك سيساهم في انخفاض التكلفة المالية على العوائل.



وأوضحت نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2018، والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض أعداد السائقين في المملكة للربع الثاني على التوالي حيث تم الاستغناء عن 30477 سائقاً خلال فترة 6 أشهر التي أعقبت الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.



وشهدت المملكة قيادة النساء للسيارات لأول مرة في تاريخها في 24 يونيو الماضي، في خطوة وصفها كثيرون بـ "التاريخية"، وذلك تنفيذا لقرار أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في سبتمبر من عام 2017.



يشار إلى أن هناك إحصائية غير رسمية تفيد بأن 1,3 مليون شخص يعملون كسائقين في المملكة منهم نسبة كبيرة من العمال الأجانب.