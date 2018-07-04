"ضمان الأشخاص أولاً" لـ "فولكسفاجن" يكتسح أسواق أميركا

الشارقة 24 – د. ب. أ:

كشفت بيانات شركات صناعة السيارات الألمانية، عن ارتفاع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، بفضل زيادة الطلب على السيارات متعددة الأغراض، ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وقد أعلنت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات الثلاثاء ارتفاع مبيعات فرعها "فولكسفاجن أميركا" في الأسواق الأميركية خلال الشهر الماضي بنسبة 5,7% إلى 28941 سيارةً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت المبيعات خلال الأشهر 6 الأولى من العام الحالي بنسبة 7,2% سنوياً إلى 172898 سيارةً.

يذكر أن "فولكسفاجن" قدمت أغلب طرز 2018 في الأسواق الأميركية مع شهادة ضمان مدتها 6 سنوات، أو لمسافة 72 ألف ميل (أيهما أقرب)، ضمن برنامج ترويجي باسم "ضمان الأشخاص أولاً"، حيث يمكن نقل الضمان من مالك إلى آخر في حالة إعادة بيع السيارة، خلال فترة سريان الضمان.

وزادت مبيعات شركة "أودي" للسيارات الفارهة التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" بنسبة 0,3 % خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في الأسواق الأميركية، في حين زادت المبيعات خلال الأشهر 6 الأولى من العام الحالي بنسبة 4,8% سنوياً.

وارتفعت مبيعات "بورشه" للسيارات الرياضية الفارهة، التابعة أيضاً لمجموعة "فولكسفاجن" في الأسواق الأميركية بنسبة 8,3% سنوياً، وزادت المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6,7% سنوياً.

وعانت شركة "دايملر" الألمانية للسيارات الفارهة، من تراجع مبيعاتها في الأسواق الأميركية خلال الشهر الماضي، حيث تراجعت مبيعات "مرسيدس" بنسبة 9,7%.

وذكرت الشركة أن اشتعال حريق في أحد المصانع الموردة لمستلزمات الإنتاج كان السبب وراء اضطراب الإنتاج وبالتالي تراجع المبيعات.

في الوقت نفسه تراجعت مبيعات الشركة في الأسواق الأميركية خلال الأشهر 6 الأولى من العام الحالي بنسبة 1,9% سنوياً.

وزادت مبيعات منافستها "بي.إم.دبليو" بنسبة 1,5% سنوياً خلال يونيو الماضي، و زادت المبيعات خلال الأشهر 6 الماضية بنسبة 2,9% سنوياً.

كما زادت مبيعات باقي شركات السيارات في الأسواق الأميركية، حيث زادت مبيعات "فيات كرايسلر" بنسبة 8% سنوياً خلال يونيو الماضي، وزادت مبيعات "تويوتا" بنسبة 3,6% ومبيعات "هوندا" بنسبة 4,8%.

وزادت مبيعات "فورد" بنسبة 1% خلال الشهر الماضي، في حين زادت مبيعات "جنرال موتورز" خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4,6% سنوياً.