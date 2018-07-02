الألمان أكثر الأوروبيين تفاؤلاً بالمستقبل

الشارقة 24 – د. ب. أ:

كشف استطلاع للرأي، بأن الألمان أكثر تفاؤلاً من غالبية الأوروبيين في نظرتهم للمستقبل.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه الإثنين، أن المستهلكين الألمان حلوا في المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتفاؤل بالمستقبل، ليتقدم عليهم الدنماركيون والتشيك.

وأفاد رئيس فرع شركة "نيلسن" لأبحاث السوق في ألمانيا، إنجو شير، تعليقاً على نتائج الاستطلاع الذي أجرته الشركة: "الألمان ينظرون بإيجابية أكبر من باقي الأوروبيين بالنسبة لفرصهم الوظيفية، وهو ما يجعل الميل للشراء لديهم أكبر".

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تستطلع على نحو دوري منذ 13 عاماً التطلعات الوظيفية، والوضع المالي الشخصي والاستعداد للإنفاق لدى المستهلكين في 64 دولةً، لتضع بعد ذلك وفقاً لهذه الاستطلاعات مؤشر ثقة المستهلكين.

وبحسب استطلاع الشركة، ارتفعت ثقة الألمان في سوق العمل ووضعهم الوظيفي إلى مستوى قياسي، حيث يقيم نحو 69% من الألمان فرصهم الوظيفية خلال الأشهر 12 المقبلة بالجيدة، أو الجيدة للغاية، بينما يبلغ المتوسط الأوروبي 39% فقط.

وقيم 63% من الألمان وضعهم المالي الخاص بالجيد، أو الجيد جداً، بينما بلغ المتوسط الأوروبي 47% فقط، لذلك فإنه ليس من المفاجئ أن تكون الرغبة الشرائية لدى الألمان أعلى بوضوح من المتوسط الأوروبي.

وأكد شير: "النظرة إلى البيانات الأوروبية بأكملها، تظهر أن الألمان - إذا جاز التعبير- من كبار المنفقين في أوروبا، ويحبون إنفاق أموالهم".

وبحسب بيانات الاستطلاع، فإن الألمان يفضلون إنفاق أموالهم على الرحلات، وشراء ملابس جديدة، إذا توفر لديهم أموالاً عقب تغطية نفقات المعيشة.

وأشار الاستطلاع، إلى أن الادخار يلعب حالياً دوراً محدوداً في ألمانيا، على نحو واضح مقارنة بمعظم الدول الأوروبية.

شمل الاستطلاع 17026 شخصاً في أوروبا، من بينهم 500 شخصٍ في ألمانيا.