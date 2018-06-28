بلاد الرافدين تحيي المحصول الأسطوري من التمور

الشارقة 24 – رويترز:

يخطط العراق لزراعة 70 ألف نخلة إلى الجنوب من بغداد، على أمل إنعاش إنتاجه من محصول طالما اشتهر به في أرجاء الشرق الأوسط.

يوماً ما، كان العراق ينتج ثلاثة أرباع التمور في العالم، لكن إنتاجه الآن يمثل 5% فقط، بعدما حول تركيزه الاقتصادي إلى النفط، وبعد عقود من الصراع دمرت مزارعه.

وبدعم من الدولة، وبقرض قيمته 10 مليارات دينار (8.43 مليون دولار)، زرعت إحدى المؤسسات 16 ألف نخلة خارج مدينة كربلاء، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومتراً جنوبي العاصمة بغداد.

وهذا هو أكبر مشروع زراعي لإنتاج التمور بدعم من الدولة، منذ الغزو الأميركي.

وأفاد فائز عيسى أبو المعالي مدير المشروع أثناء جولة "نحن نخطط لأن يكون لدينا أكثر من 70 ألفاً من أشجار النخيل في المستقبل".

وأضاف أن مساحة المشروع 2000 دونم عراقي (200 هكتار)، وهو ما يجعله أكبر مشروع للتمور في العراق.

وأضاف أنّ بعض أنواع التمور كانت تستورد من دولة الإمارات.

كما يخطط المشروع، الذي جرى تدشينه في عام 2015 لحماية بعض أنواع التمور العراقية النادرة.

وأردف قائلاً "العراق اشتهر دوماً بالتمور وجودتها".

كما أشار بأن المشروع أُنشئ لخلق فرص عمل للعاطلين وزيادة الإنتاج الزراعي، وأنّ إجمالي الاستثمارات المزمعة سيصل إلى 70 مليار دينار.

وأوضح أن النخلة الواحدة ستنتج ما بين 30 إلى 40 كيلوجراماً من التمر في غضون 3 سنوات، لكن الإنتاج قد ينمو ليصل إلى 300 كيلوجرام للنخلة الواحدة بحسب نوع التمر.

ويحظر العراق استيراد التمور من أجل حماية مزارعيه، لكن بالنظر إلى ثغرات في حدوده، فإن كميات كبيرة من التمر تتدفق على البلاد من الجارة إيران التي توفر إمدادات مائية أفضل وحوافز لمزارعيها.

وفي مشروع كبير آخر، بدأ المستثمر الكويتي عبد العزيز البابطين مشروعاً للتمور بقيمة 58 مليون دولار، يضم 5 آلاف نخلة على بعد نحو 150 كيلومتراً من مدينة البصرة في جنوب البلاد.

ويخطط البابطين لزراعة 100 ألف نخلة في غضون 6 سنوات، وفقاً لما صرح به مسؤول تنفيذي لرويترز في مايو.