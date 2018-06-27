معدل البطالة يرتفع في دولة الرفاه الاجتماعي لأعلى مستوى

الشارقة 24 – د. ب. أ:

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي، الصادرة الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في فنلندا خلال مايو الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ 12 شهراً.

بلغ معدل البطالة خلال الشهر الماضي 9,3% مقابل 8,6% خلال أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو من العام الماضي عندما سجل10,7%.

وارتفع عدد العاطلين في فنلندا إلى 261 ألف عاطل، خلال مايو الماضي مقابل 233 ألف عاطل في أبريل الماضي.

وكان عدد العاطلين مايو من العام الماضي 297 ألف عاطل.

في الوقت نفسه بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً 28,4% خلال مايو الماضي مقابل 23,6% خلال أبريل الماضي.

وبلغ معدل التوظيف في فنلندا خلال الشهر الماضي 62% من إجمالي قوة العمل مقابل 62,4% خلال أبريل الماضي.

في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 7,6% مقابل 7,8% خلال أبريل الماضي.