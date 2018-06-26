"الأطفال المسروقين" في إسبانيا ضريبة لمعارضة حكم فرانكو

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يُمثل طبيب ثمانيني أمام القضاء الإسباني، الثلاثاء في مدريد ليكون أول الجالسين في قفص الاتهام بقضية شبكات "سرقة الأطفال" التي طالت آلاف العائلات في البلاد خلال حكم الديكتاتور الراحل فرانكو.

وكانت السلطات آنذاك تسجّل هؤلاء الأطفال الضحايا، على أنهم ولدوا أمواتاً، ثم تعهد تربيتهم إلى عائلات غير عائلاتهم.

وكان طبيب التوليد إدواردو فيلا، البالغ من العمر الآن 85 عاماً، من الأطباء المشاركين في هذه الأفعال.

ولقد قدّم طفلة "كهدية" في يونيو من العام 1969، وسجّلها على اسم العائلة الجديدة، بحسب الوثائق القضائية، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأصبحت هذه الطفلة، إيناس مادريغال، في 49 من عمرها اليوم، وهي التي رفعت القضية أمام المحاكم.

وروت لوكالة فرانس برس، أنّها أدركت لدى بلوغها سنّ الرشد أنها متبنّاة، وذلك إثر حديث مع الأم المتبنّية.

وفي العام 2010 قرأت مقالاً صحافياً عن سرقة الأطفال، وعرفت العيادة التي ولدت فيها، وقد أقفلت هذه العيادة في العام 1982، بعدما كانت من مراكز التجارة بالأطفال حديثي الولادة في الستينيات والسبعنينيات.

ظهرت هذه التجارة في إسبانيا بعد الحرب الأهلية، في ظلّ حكم فرانكو، ويُعتقد أنها طالت عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الأطفال، بحسب المنظمات المعنية بهذه القضية.

وتفيد إيناس "كنت أسأل الله ألا أكون واحدةً من هؤلاء الأطفال".

لكنها أدركت أنها فعلاً واحدة منهم، وبدأت رحلة البحث التي أسفرت عن عثورها على وثيقة ولادتها الأصلية المزوّرة، ووجدتها تحمل توقيع الطبيب فيلا.

محاكمة تاريخية

وبهذا أصبح الطبيب أول من يُحاكم في هذا النوع من القضايا، فهو متهم تحديداً بالتزوير، والتبنّي غير الشرعي، ولم يشأ محاميه الإدلاء بأي تعليق.

وكانت الأم المتبنّية لإيناس، تقول قبل وفاتها إن الطبيب طلب منها أن تدعي أنها حامل، وألاّ تأخذ الطفلة إلى أي طبيب آخر في حال مرضت، كي لا ينكشف الأمر.

وتؤكد المنظمات الناشطة في هذه القضية، بأنّ ما لا يقلّ عن 2000 دعوةٍ قضائيةٍ مماثلةٍ رفعت للمحاكم، لكنّ أيّاً منها لم تصل إلى خواتيمها، بداعي عدم وجود أدلة كافية، أو لمرور الزمن. وبحسب سولداد لوك رئيسة جمعية "كلّ الأطفال المسروقين أطفالي".

دوافع اقتصادية

بدأت ظاهرة سرقة الأطفال في زمن فرانكو (1939-1975)، وكان هدفها أولاً، معاقبة المعارضين المتهمين بمناصرة الشيوعية.

بعد ذلك اتّسعت الظاهرة، لتشمل أطفالاً ولدوا من غير زواج، أو ولدوا لعائلات فقيرة.. وكانت عائلات نافذة تتبنّاهم.

واستمرّت هذه الظاهرة بعد وفاة فرانكو "لأسباب اقتصادية بحتة" بحسب لوك، حتى العام 1987 على الأقل.

وتشير "بأنّها محاكمة يمكن أن تفتح الباب لقضايا أخرى، ومحاكمات أخرى".

ولا تخوض إيناس مادريغال هذه المواجهة القضائية، لدوافع شخصية فقط، بل لأن هذه القضايا تطال الكثيرين غيرها.

وتؤكد "سيكون الإنجاز الأكبر في حياتي" إن تحقق النصر القضائي.

وما زالت إلى اليوم لا تعرف من هي أمها الحقيقية، وفي أي ظروف انتزعت من حضنها.