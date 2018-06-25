5 ملايين طفلٍ يعانون من التلوث الهوائي

الشارقة 24 – رويترز:

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن ثلث الأطفال في بريطانيا، ويقدر عددهم بـ 4.5 مليون، يعيشون في مناطق تعاني من مستويات ضارة من التلوث.

وأعلنت الحكومة البريطانية الشهر الماضي، عن خططٍ لمكافحة تلوث الهواء، بعد أن ذكرت المفوضية الأوروبية، أنّها ستشكو بريطانيا، و5 دول أخرى بالاتحاد الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية، بسبب عدم احترامها لضوابط جودة الهواء.

وأفادت اليونيسف بأن الخطط لا تتقدم بالشكل الكافي، ودعت إلى توفير مزيد من التمويل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساعدة في خفض التلوث بالمناطق الأشد تضرراً.

وأشار التقرير "وفق خطط الحكومة لجودة الهواء، فإن المستويات غير الآمنة للتلوث في نحو 71% من بلدات ومدن المملكة المتحدة، ستظل غالباً على هذا الوضع لمدة 12 عاماً أخرى".

وأظهر تقرير منفصل، صدر مؤخراً عن مؤسسة (جلوبال أكشن بلان)، أن الأطفال عرضة لتلوثٍ خطيرٍ ناجمٍ عن السيارات على الطرق المزدحمة بنسبة تزيد 30% عن الكبار، وذلك بسبب قصر قامتهم.

وأوضح وزير البيئة البريطاني، مايكل جوف، بأنّ بحث (جلوبال أكشن بلان) مثير للقلق، ويظهر مدى حاجة الحكومة لاتخاذ إجراء قوي لتحسين جودة الهواء.

وأعلن في بيان "استراتيجيتنا الجديدة للهواء النقي، توضح كيف سنصبح أول اقتصاد متقدم يحد من تلوث الهواء، وفق ضوابط منظمة الصحة العالمية، وقد استثمرنا 3.5 مليار جنيه استرليني (4.6 مليار دولار) للحد من الانبعاثات الضارة".