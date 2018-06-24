فرنسا بطلة العالم في نفقات الرعاية الاجتماعية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تأتي فرنسا في المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية من حيث نفقات الرعاية الاجتماعية، نتيجة المساعدات الخاصة بالشيخوخة والصحة في هذا البلد، فيما تشغل مكافحة الفقر حيزاً أصغر بكثير من الإنفاق، وفق ما أظهرت دراسة نشرت مؤخراً.

وذكر مسؤول مكتب الإحصاءات للوزارات الاجتماعية، جان مارك أوبير عارضاً الدراسة على الصحافة إن "فرنسا هي بطلة أوروبا وعلى الأرجح بطلة العالم من حيث نفقات الرعاية الاجتماعية"، وهو أمر "ناجم بشكل أساسي عن مخاطر الشيخوخة والصحة".

وتابع "أما في ملف مكافحة الفقر، فإننا دولة سخية، لكن الفروقات بالمقارنة مع أوروبا ضعيفة".

وأنفقت فرنسا 714,5 مليار يورو على المساعدات الاجتماعية عام 2016، ما يمثل 32,1% من إجمالي الناتج الداخلي، بزيادة 4 نقاط خلال 20 عاماً بالمقارنة مع متوسط 27,5% في الاتحاد الأوروبي بدوله الـ 28.

فرنسا هي الدولة الأوروبية التي سجلت أكبر إنفاق في هذا المجال، متقدمة على الدنمارك وفنلندا.

فالإدارات العامة في فرنسا تقدم 91% من المساعدات، مقابل 9% للقطاع الخاص مثل التعاونيات وغيرها.

وتشكل الصحة والشيخوخة معاً 81% من نفقات الرعاية الاجتماعية، تليها المساعدات العائلية 8%، أمّا المساعدات المرتبطة بالعمل (بطالة، وإدماج العمال، والموظفين، فتمثل 6%. في حين تمثل مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي 3% من الإنفاق، على غرار الإسكان أيضاً.

وفيما أبدى الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخراً أسفه لـ "إنفاق مبلغ طائل في توفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية" في الوقت نفسه "يبقى الفقراء فقراء"، إذ قدر واضعو الدراسة المجهود الاجتماعي الفرنسي على صعيد مكافحة الفقر والإقصاء ما بين 1,8 و2,6% من إجمالي الناتج الداخلي لعام 2016.

ووصلت نسبة فقر الدخل، أي نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من ألف يورو في الشهر، إلى 13,6% عام 2016، بزيادة 1,1 نقطة منذ 2008، وهي نتيجة أفضل من الاتحاد الأوروبي بالدول الـ 15 الأكثر تطوراً 17,1%.

وتقارب نسبة الفقر في السويد وألمانيا وبريطانيا 16% فيما تتخطى 22% في إسبانيا.