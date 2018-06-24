المقاهي الباريسية على قائمة الـ "يونسكو" قريباً

الشارقة 24 – رويترز:

أطلقت حركة تدعى "حانات وشرفات باريس" حملة تنشد اعتراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بهذه المقاهي والحانات، بهدف الحفاظ عليها من الاندثار بعد أن تراجعت نسبة وجودها في باريس من 50 % إلى نحو 14 %، مع انتشار سلاسل الوجبات السريعة وغيرها.

وتقول الحركة على موقعها الإلكتروني: "إن المقاهي تنبض بالحيوية ومنفتحة على الحياة والمدينة وهي مهددة وبحاجة للحماية".

وبالفعل يقول آلان فونتان صاحب مقهى "لو مستوريه" ومؤسس الحركة: "إن ملمحاً مهماً من ملامح الحياة في باريس سيضيع ما لم تكن هناك طريقة للحفاظ على المقاهي والحانات الكلاسيكية".

ويرى فونتان أن اعتراف اليونسكو سيعيد إلى أصحاب الحانات إحساسهم بالفخر وسيعيد المشهد التقليدي إلى الخريطة.

وذكر فونتان أن حانات باريس ومقاهيها كانت قبل 30 عاماً تمثل نصف المطاعم في المدينة، لكن هذه النسبة تراجعت إلى نحو 14 % مع انتشار سلاسل الوجبات السريعة وأكشاك المشروبات والمأكولات.

وحانات باريس التقليدية ليست حكراً على السائحين، فالكثير من الفرنسيين يذهبون لتناول القهوة أو الغداء في حانتهم المفضلة حيث يتناولون وجبة من اللحم مع البطاطا أو البط على الطريقة الفرنسية بسعر معقول.