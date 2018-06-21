180 ألف نقطة لتجميع البطاريات المستعملة في ألمانيا

الشارقة 24 – د. ب. أ

أصبح باستطاعة المستهلكين التخلص من بطارياتهم المستعملة مجاناً في 180 ألف نقطة تجميع لهذه البطاريات في المتاجر المفتوحة للأغذية، أو مواد البناء.

وكانت مهمة إعادة تدوير هذه البطاريات ملقاة على عاتق 4 شركات، كانت أكبرها مؤسسة GRS العاملة في التجميع المشترك للبطاريات، وهي المؤسسة التي أنشأتها الشركات المنتجة للبطاريات، وضعت هذه المؤسسة حاوية التجميع الخضراء الخاصة بها لأول مرة قبل 20 عاماً.

كان الأساس الذي قام عليه عمل هذه المؤسسة، هو اللوائح التي أصبحت سارية المفعول منذ ذلك التاريخ، بشأن البطاريات التي نفدت، تلك اللوائح التي أريد من خلالها منع البطاريات، التي تحتوي على معادن من الوصول لنفايات الطعام، بل يتم التخلص منها على حساب الشركات المصنعة، بشكل صديق للبيئة.

أصبح المستهلكون في ألمانيا يعيدون قرابة 47% من البطاريات التي اشتروها إلى الصناديق الخضراء لتجميع هذه البطاريات، في حين أن النسبة المستهدفة في أوروبا تبلغ 45% فقط، وتلزم الشركات المصنعة بتنفيذ هذه اللوائح، وبالتالي فقد نفذت الشركات الألمانية تعهداتها.

ورغم ذلك فإن فالك بيتريكوفسكي، من هيئة البيئة الألمانية، يرى أنه من الممكن زيادة هذه النسبة كثيراً حيث قال: "لسنا راضين"، وأكد بيتريكوفسكي، بأنّ نسبة التدوير ارتفعت بشكل بسيط فقط خلال السنوات الـ 10 الماضية، رغم أن جميع المستهلكين ملزمون بإعادة بطارياتهم المستخدمة.

فلماذا لم يحدث ذلك بقدر أكبر؟

رد بيتريكوفسكي على ذلك قائلا: "أنا أيضاً ليس لدي تفسير صحيح لذلك".

ربما ظلت البطاريات سنوات حبيسة الأدراج، كما أن هناك تزايداً في أعداد البطاريات التي يعاد شحنها، ولا يزال يُلقي بالبطاريات في القمامة "فالرادع عن إلقاء بطارية إلكترونية رقيقة ضئيل"، رغم وجود خطر على البيئة يكمن في كل بطارية، ولو كانت صغيرة، في ضوء حقيقة زيادة تركيز المعادن الصلبة، مثل الكاديوم، والرصاص في هذه البطاريات، وأحياناً لا يدرك المستهلكون ذو الخلقية الأجنبية هذه الإشكالية، لذلك فإن هيئة حماية البيئة في ألمانيا، تدرس عدم الاكتفاء بتوزيع المطويات الإرشادية باللغة الألمانية، بل ترجمتها إلى عدة لغات أخرى.

غير أن توبياس شولتسه فيتندورف من مؤسسة GRS لاستعادة البطاريات، يرى أن نسبة 47% لاستعادة البطاريات هي نسبة مرتفعة، في ضوء حقيقة تحسن مستوى تصنيع البطاريات، مما يطيل عمرها أكثر، حيث أصبحت بطاريات الليثيوم، التي تستخدم على سبيل المثال في أجهزة الإنذار ضد الحرائق، تعيش مدةً تصل إلى 10 سنوات، ولا تحتاج لتبديلها قبل هذا التاريخ.

ولكن الخبير الألماني، أقر بأنه لا يزال هناك متسع لزيادة هذه النسبة التي ترتفع في بلدان أخرى، مثل بلجيكا، وسويسرا، إلى 50% حيث تبدأ توعية المواطنين هناك بشكل ملزم في المدرسة الابتدائية بالفعل.

كما تراهن مؤسسة GRS هي الأخرى، على التعليم المبكر للأطفال من خلال مبادرة "مراقب الطاقة" التعليمية، يتم من خلالها تعليم الصغار، أن البطاريات بها مواد قيمة، يمكن إعادة الاستفادة منها، ففي عام 2016 أعيد 19 ألف و500 طن من بطاريات الأجهزة الكهربائية.

يصل 70% من محتوى صناديق التجميع الخضراء إلى شركة ريدوكس في مدينة بريمهارهافن، إذ توضع هذه البطاريات المستعملة أولا في جهاز كبير للأشعة السينية، يتعرف على نوع هذه البطاريات "حيث يتم التعامل مع 40 بطارية في الثانية بهذه الطريقة" حسبما أوضح هولجار كولمان، المدير التنفيذي للشركة، ثم يتم فرم المحتوى، ثم فصل المادة الناتجة عن ذلك بتقنية تصفية خاصة.

يمكن من خلال صهر الخليط أو غسله بمواد كيمائية بعينها زيادة جودة المادة الخام الناتجة عن الفرم، للحصول منها على مواد خام ثمينة، مثل الكوبالت، والألومنيوم، أو النيكل، وينتظر أن يعاد استخدامها في صناعة بطاريات جديدة، ووفقا لهيئة البيئة الألمانية فإن 80% من البطاريات القديمة يمكن إعادة تدويرها.

أصبح أكبر تحد للشركات العاملة في إعادة التدوير هو عنصر الأمان عند التعامل مع بطاريات ليثيوم أيون التي تستخدم على سبيل المثال في أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الهواتف الذكية، وتتوقع الشركة العاملة في إعادة التدوير تزايد أعداد البطاريات ليثيوم أيون المرتدة بعد الاستخدام، في ضوء تزايد الأعداد المباعة من الأجهزة التي تستخدم هذه البطاريات، والتي أصبح من بينها على سبيل المثال أجهزة القص الذاتي لحشائش الحدائق والدراجات الكهربائية.

بدأت الشركة مؤخرا في تشغيل آلة لإعادة تدوير بطاريات ليثيوم أيون، يمكنها إعادة تدوير ما يصل إلى 10 آلاف طن ليثيوم أيون في العام "ومن الممكن أن تصل في غضون 3 سنوات لنقطة الطاقة القصوى" حسبما توقع كولمان.