150 مقهى لـ "ستاربكس" تغلق بنهاية السنة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أوضحت المجموعة الأميركية، التي بدأت فصلاً جديداً من تاريخها مع رحيل رئيس مجلس إدارتها الشهير هاورد شولتز، أنّها ستقفل المزيد من المقاهي، لم تعد تسجل أداءً فعالاً.

ولم تشر المجموعة إذا ما كانت عمليات الإغلاق هذه، التي لم تحدد مكانها، ستؤدي إلى إلغاء وظائف، مكتفية بالقول إنّها تنوي تحفيز الابتكار من أجل القضاء على المنافسة.

وتجد "ستاربكس" نفسها عالقةً في المدن الكبيرة، بين المقاهي التي تقدم القهوة عالية الجودة، وبين شبكات الوجبات السريعة مثل "ماكدونالدز"، التي عززت ما تقدمه من وجبات فطور، وتروج كثيراً لمشروباتها الساخنة.

وقد سرعت الشركة توسعها في الصين، التي تشكل 15 % من رقم أعمالها.

وأوضحت الشركة التي تملك أكثر من 28 ألف مقهى في العالم، أنّها ستعيد توزيع ما مجموعه 25 مليار دولار على مساهميها بشراء لأسهمها، وهذا المبلغ يزيد بـ 10 مليارات، عما أعلنته المجموعة في الثاني من نوفمبر الماضي.

وقررت كذلك زيادة الربحية الربعية بنسبة 20 %.