نيويورك تعيش معادلة الإعلام والمال والجرذان معاً

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

في الليلة الفائتة، أمضى الفريق أكثر من 3 ساعات في البحث عن كلّ مداخل الأنفاق الصغيرة المحفورة في الأرض، وتبيّن لهم أن عددها 67.

ووفقا للحسابات المعتمدة عادةً، يمكن أن تكون هذه الأنفاق موطناً لـ 250 جرذاً.

يضع الفريق في كلّ حفرة قطعاً صغيرةً من ثلج الكربون، وهو غاز الكربون المبرّد حتى يصبح جامداً.

في الحرارة الطبيعية السائدة، يتحوّل ثاني أكسيد الكربون إلى غاز ويؤدي إلى تسميم الجرذان، التي تنام في هذا الوقت من النهار.

وهكذا قُضي على ما بين 90 إلى 100 % من هذه القوارض المزعجة.

ويوضح سايمون "بأنّها ثورة في الحدائق العامة، والمساحات الخضراء، إذ يُقال دائماً إن الجرذان هي التي تربح المعركة مع الإنسان، لكن هذه الطريقة غيّرت الواقع".

ويضم فريقه 160 شخصاً، وهو يعمل بالتعاون مع السلطات المحلية.

جرذان في كلّ مكان

تغزو الجرذان مدينة نيويورك منذ منتصف القرن الثامن عشر، وهي مسؤولة عن انتشار عدد كبير من الأمراض، ويقدّر عددها في هذه المدينة بمليونين، بحسب دراسة نشرتها جامعة كولومبيا في العام 2014.

وكثيراً ما يصادف السكان، والزوّار جرذاً في الشارع، أو في محطة المترو.

وفي العام 2015 انتشر على موقع يوتيوب مقطعاً، يظهر فيه جرذ في محطة مترو وهو يحمل قطعة بيتزا.

يعيش الجرذ في نيويورك 6 أشهر إلى 7 في المعدّل، لكن الأنثى يمكن أن تضع 100 جرذ صغير كلّ سنة.

طريقة مراعية للبيئة

في العام 2012، كان جون ستيلبرغر أول من استخدم غاز الكربون ضد الجرذان في الولايات المتحدة، وهي فكرة اقترحها عليه أحد العاملين في شركته لمكافحة القوارض.

وفي العام 2016، اعتمدت السلطات المحلية هذه الطريقة، وتبيّنت فاعليتها على الفور.

لكن استخدامها عُلّق بعد بضعة أشهر بانتظار موافقة الوكالة الأميركية لحماية البيئة، وقد صدرت في يونيو من العام 2017.

في مطالع العام الحالي، وبعد أشهر من الاختبارات، اعتمدت مدينة نيويورك رسميا جليد الكربون لمكافحة الجرذان، لتنضمّ بذلك إلى بوسطن وشيكاغو وواشنطن.

ولا يجب استخدام الغاز الكربوني سوى في الأماكن المفتوحة، أي في الحدائق والمساحات الخضراء، لأنّه من الصعب تحديد أنفاق الجرذان في المناطق السكنية حيث الإسمنت في كلّ مكان، بحسب ريك سايمون.

وإضافة إلى النتيجة الفعّالة في مكافحة الجرذان، لا تتسبب هذه الطريقة بأي ضرر على الأنواع الحية في الحدائق، بخلاف السمّ الذي كان الوحيد المعتمد حتى الآن لوقف زحف القوارض.

وإلى كلّ ذلك يضاف سبب آخر، وهو أن الكثير من الأشخاص يرغبون في اعتماد طريقة لا تسبب الألم للحيوان، وفي حالة يلج الكربون ينام الجرذ ولا يستيقظ.

سلاح التجويع

لكن هذه الطريقة، بحسب سايمون، لا تكفي وحدها لحلّ مشكلة الجرذان في نيويورك، وهي فكرة يؤيدها أيضاً روبرت كوريغان الخبير العالمي في مكافحة القوارض.

في يوليو الماضي، قدّم رئيس بلدية نيويورك بيل بلازيو خطّة واسعة النطاق، تتركّز على 3 من الأحياء الأكثر تضرراً من الجرذان في المدينة.

لكن خطّته لم تعتمد على ثلج الكربون، بل على تجويع الجرذان التي تحتاج إلى 80 غراماً يومياً لتعيش.

ولذا، وُضعت سلّات مهملات ذكية، وحاويات مغلقة، وتكثّفت وتيرة رفع النفايات من الشوارع.

ويؤكد كوريغان "حين أرى الكثير من الجرذان في أحد الأحياء، لا أبحث عن السمّ بقدر ما أسأل نفسي من يضع لها الغذاء".

ويضيف ريك سايمون "رفع النفايات من الشوارع يُغني عن وضع السمّ".