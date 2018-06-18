"القندس الأسود" لنابليون تشهد معركة ووترلو مطروحة للبيع

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تباع قبعة منسوبة للإمبراطور نابليون أخذت من ساحة معركة ووترلو، في المزاد بفرنسا بعد 4 سنوات على تحقيق قبعة مماثلة سعراً قياسياً قارب مليوني يورو.

وفي خلال حكم استمر 15 عاماً، استخدم نابليون (1769-1821) حوالي 120 قبعة، وجرى تأكيد صحة نسب حوالي 20 من هذه القبعات لنابليون بينها تلك التي ستعرض في المزاد.

وقد سحبت هذه القبعة المسماة "القندس الأسود" على يد قائد عسكري هولندي من أرض معركة ووترلو (بلجيكا) بعد فرار الإمبراطور الفرنسي، كغنيمة حرب بات عليها اليوم أثار تمزق وتشقق.

وتوقع مفوض المزاد لدى دار "دو بيك وشركاؤها" المنظمة للمزاد في مدينة ليون وسط شرق فرنسا اتيان دو بيك لوكالة فرانس برس ألاّ تصل هذه القطعة المقدرة قيمتها بسعر يراوح بين 30 ألف يورو و40 ألفا، إلى الرقم القياسي الذي حققته قبعة أخرى في 2014 نظراً إلى أنها في حالة أقل جودة.

وفي 2014، دفع مؤسس شركة "هاريم" الكورية الجنوبية العملاقة في مجال الصناعات الغذائية، كيم هونغ-كوك 1,8 مليون يورو، أي 5 مرات أكثر من السعر المتوقع، للحصول على هذه القبعة المتأتية من مجموعة أمير موناكو لويس الثاني (1870-1949) والد جد الأمير البير الذي قرر بيعها.

وتحقق القطع المتصلة بنابليون نجاحاً كبيراً في المزادات.

ففي نوفمبر، بيعت ورقة غار من الذهب بزنة لا تتخطى 10 غرامات كانت تزين التاج الذي اعتمره نابليون بونابرت خلال تنصيبه في 1804، مقابل 625 ألف يورو في فونتانبلو (جنوب شرق باريس)، المدينة التي يضم قصرها متحفاً مخصصاً للإمبراطور.