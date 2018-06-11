منظمة الصحة العالمية تضع حداً لتفشي الإيبولا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية عن اعتقاده بإمكانية التوصل قريباً إلى وضع حد لتشفي وباء الإيبولا في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد وفاة 27 شخصاً بالوباء في غضون 21 يوماً الشهر الماضي.

وذكر الدكتور تادروس أدانوم غبرييسوس للصحافيين في مطار كينشاسا "أنا متفائل بحذر، بأننا سنتمكن من وضع حد لتفشي الوباء قريباً".

وكان أدانوم غبرييسوس أعلن في وقت سابق على تويتر "من المبكر جداً، إعلان الانتصار على (الإيبولا)، لكن الآن المؤشرات إيجابية، ونحن متفائلون بحذر".

ومنذ 21 مايو تساعد منظمة الصحة العالمية، ومنظمات غير حكومية جمهورية الكونغو الديموقراطية عبر تعزيز مناعة الأطباء، الذين هم على تماس مع الوباء عن طريق لقاح، أظهرت التجارب أنّه يتمتع بفاعلية كبيرة، رغم أنّه لم يحصل بعد على تصريح من المراجع الطبية المعنية.

وأعلنت السلطات الكونغولية، بأن 1369 شخصاً تلقوا اللقاح التجريبي منذ 21 مايو.

ويزور مدير عام منظمة الصحة العالمية، الكونغو الديموقراطية من أجل "تقييم" الأوضاع، في حين تراقب المنظمة التقدم الذي تحققه فرق المراقبة المؤلفة، من أخصائي الأمراض الوبائية بعد إعلان السلطات المحلية في 8 مايو تفشي الوباء في منطقة نائية في إقليم إكواتور.

وأحصت المنظمة 59 حالةً مؤكدةً، مرجحةً، أو مشتبه بها، توفي منهم 27 شخصاً، كما تم تأكيد إصابة جديدة في 6 يونيو.

لكن مدير عام منظمة الصحة، أفاد بأن الأوضاع تشهد تحسناً، لاسيما وأن آخر حالة تم تشخيصها في بلدة مبانداكا، تعود إلى 20 مايو، وفي بلدة بيكورو تم تشخيص آخر حالة في 17 مايو، كما تم تأكيد إصابة أخرى في إيبوكو المجاورة في 2 يونيو.

وأشار أدانوم غبرييسوس إلى أن الحالات رصدت في "مناطق لا يسهل الوصول إليها"، وأن أخصائي الأمراض الوبائية، ينتقلون من قرية لأخرى خلال سعيهم لتغطية أوسع مساحة ممكنة بأسرع وقت.

وتقع بيكورو على بعد 100 كلم من مبانداكا ونحو 600 كلم عن كينشاسا القريبة من حدود الكونغو-برازافيل.

وهي تاسع موجة تفشي لحمى إيبولا النزفية، التي ظهرت للمرة الأولى في الزائير السابقة (جمهورية الكونغو الديموقراطية الحالية) في 1976.