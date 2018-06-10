%38 من رؤساء العمل يصوتون لمشاهدة العرس الكروي أثناء الدوام

الشارقة 24 – د. ب. أ:



كشفت دراسة، أجرتها جامعة هوهنهايم الألمانية، أن 38% من رؤساء العمل في ألمانيا موافقون على مشاهدة مرؤوسيهم لمباريات مونديال روسيا في التلفزيون أثناء وقت العمل.



وكشفت الدراسة عن حدوث ارتفاع بمقدار 4% لدى رؤساء العمل الموافقين على مشاهدة مرؤوسيهم لمباريات المونديال، مقارنة بنسبتهم في مونديال 2014، الذي أقيم بالبرازيل.



وفي سياق متصل، أظهرت الدراسة أن 57% من رؤساء العمل أبدوا موافقتهم على متابعة مرؤوسيهم للمونديال عبر الراديو، وذلك مقارنة بـ 48% في مونديال 2014.



وحسب نتائج استطلاع للرأي، فإن الألمان عازمون على متابعة مباريات مونديال روسيا أثناء العمل بمعدل يبلغ في المتوسط 16 دقيقة من كل يوم عملٍ، ويزيد هذا المعدل بمقدار 3 دقائق مقارنة بمونديال البرازيل 2014.



ويخطط 1 من كل 5 عاملين في ألمانيا بتخصيص أكثر من ساعة أثناء العمل لمتابعة مباريات المونديال.



في المقابل، أظهر نتائج استطلاع الرأي، أن 1 من كل 4 عاملين لا يعتزم تخصيص أي وقت من أوقات العمل لمتابعة المباريات.



وتنطلق فعاليات المونديال في 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، ويعتبر المنتخب الألماني حامل اللقب من بين أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم في روسيا.