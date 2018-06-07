الأكياس البلاستيكية تراجعت بمقدار الثلث في ألمانيا

الشارقة 24 – د. ب. أ:

أظهر تقرير صناعي تراجع استخدام الأكياس البلاستيكية في ألمانيا، بنسبة كبيرة خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير الذي أعدته "جمعية أبحاث سوق التغليف" الألمانية، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" فإن عدد الأكياس البلاستيكية التي استخدمها الألمان خلال العام الماضي يقل بمقدار 3,1 مليار كيس، وهو ما يعادل ثلث عدد الأكياس التي استخدمها الألمان في 2016.

ويبلغ متوسط استخدام الألماني للأكياس البلاستيكية في العام الماضي 29 كيساً، بما يعادل 4,2 مليار كيس في مختلف أنحاء ألمانيا خلال عام.

تناول التقرير بشكل خاص أكياس البلاستيك المستخدمة في حمل السلع المغلفة، أو المعبأة، وليس الأكياس الشفافة، التي تستخدم في تعبئة الخضروات والفاكهة.

كانت الشركات الألمانية، قد تعهدت في 2016 بعدم تقديم أي أكياس بلاستيك مجاناً لعملائها، بهدف الحد من استخدام هذه المنتجات غير الصديقة للبيئة.