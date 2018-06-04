العلاجات الجينية فعالة في مكافحة السرطان

الشارقة 24 - أ. ف. ب:

أظهرت أكبر دراسة أُجريت حتى اليوم، ونشرت نتائجها في الولايات المتحدة، أن العلاجات الجديدة، التي تستهدف الورم السرطاني وفقا لخريطته الجينية، وليس لفئته العامة، تحسناً بشكلٍ كبيرٍ في فرصة البقاء على قيد الحياة مقارنة بالعلاجات التقليدية في سرطانات الثدي، والكبد، وغيرها.

ومنذ سنوات يكثف الباحثون من فك الرموز الجينية للأورام السرطانية، لا سيما تلك المقاومة للعلاجات التقليدية، لإيجاد التحولات الجينية لدى مريض معين، وتكييف العلاج الذي سيعطى له.

وتعتبر هذه العلاجات الهدّافة واعدة جداً، لكن كان ينبغي أن تثبت فعاليتها بالأرقام.

هذا ما باشره فريق من الباحثين في ولاية تكساس الأميركية في العام 2007 مع دراسة بعنوان "إمباكت".

واستعان الباحثون بـ 3743 مريضاً، يتلقون العلاج في مركز "ام دي اندرسن" لمكافحة السرطان في تكساس، بين العامين 2007 و2013.

وكان جميع هؤلاء المرضى يعانون من سرطان في مرحلة متقدمة، خاصة سرطان الثدي، والرئتين والأمعاء، وكان بعض هؤلاء المرضى قد تلقى 16 علاجاً.

وقد أُعطي 711 منهم دواءً مكيفاً مع تحول جيني رصد لديهم.

وحصلت مجموعة ثانية مؤلفة من 596 مريضاً على بروتوكول علاج عادي بسبب عدم توافر علاج مكيف جينياً يناسب حالاتهم خصوصا.

وفي غضون 3 سنوات كان 15 % ممن تلقوا علاجاً جزيئياً هدّافاً لا يزالون على قيد الحياة في مقابل 7 % في مجموعة المرضى التي تلقت العلاج التقليدي.

وفي غضون 10 سنوات كان 6 % من المجموعة الأولى لا يزالون على قيد الحياة في مقابل 1 % في الفئة الثانية.

وأوضحت كاثرين ديفينباخ، عالمة الأورام السرطانية في مركز لانغون في جامعة نيويورك، خلال مؤتمر صحافي، "أنها أول وأوسع دراسة، تظهر أن العلاجات المكيّفة بحسب التحولات الجينية للأورام السرطانية، لدى مرضى في مراحل متقدمة، تحسن فرص البقاء على قيد الحياة".

وجاء كلامها تعليقاً على نتائج الدراسة، التي لم تشارك فيها وعرضت في اليوم الثاني من المؤتمر السنوي الكبير، حول السرطان الذي يعقد في شيكاغو.

- "المستقبل" -

وأوضحت هذه الخبيرة "قبل الطب الهدّاف، كان المرضى يعالجون وفقاً لنوع السرطان، الذي يصابون به، إلاّ أنّ مريضة مصابة بسرطان الثدي، قد تكون لديها خلايا شبيهة جينياً أكثر بخلايا سرطان الرئة، مقارنة بنوع آخر من سرطان الثدي".

وأضافت "إنْ اكتفينا بمعالجة السرطان وفقاً لموقعه في الجسم، فإننا نهمل هذه الاختلافات الجينية".

وأكدت "تشكل هذه الطريقة لتحديد البطاقة الجينية للأورام.. المستقبل"، إلاّ أن وضع الخريطة الجينية لهذه الأورام، ليس بالعلاج السحري.

فقد زادت العلاجات الهدّافة بشكل وسطي فرص المرضى بالبقاء على قيد الحياة، بنسبة 9 أشهر في مقابل 7 أشهر للعلاجات التقليدية، وأن هذه الطريقة تتحسن من سنة إلى أخرى.

وأكدت الأستاذة الجامعية أبوستوليا تسيمبيريدو المعدة الرئيسية للدراسة "في البداية كان بإمكاننا العمل على جينة أو جينتين" فيما يمكن رصد مئات التحولات الجينية.

وختمت تقول "نأمل في المستقبل أن يصبح الفحص الجيني للأورام، وتحاليل "دي أن إيه "هما المعيار المعتمد في عملية التشخيص، الأمر الذي سيساعد المرضى منذ البداية خصوصاً في الحالات السرطانية الصعبة".