بريطانيون يسارعون لنيل الجنسية الألمانية

الشارقة 24-رويترز:





أوضح المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أمس الأربعاء 23 مايو بمقره في مدينة فيسبادن الألمانية أن نحو 7500 بريطاني حصلوا على الجنسية الألمانية في عام 2017.

يشار إلى أنه في عام 2015 حصل 622 بريطانيا فقط على الجنسية الألمانية، فيما وصل عددهم في عام 2016 إلى 2865، فقد زاد عدد التجنس بنسبة 361 بالمئة.

يذكر أن نحو 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين صوتوا لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في يونيو عام 2016. ومن المقرر تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد في ربيع عام 2019.

ويرى المكتب بأن هناك صلة واضحة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومسارعة البريطانيين في الحصول على الجنسية الألمانية وذلك بسبب شعورهم بالقلق من فقدان حقهم في العيش والعمل في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأوضح أن البريطانيين هم ثاني أكبر مجموعة تحصل على الجنسية الألمانية العام الماضي بعد نحو 15 ألف تركي.

بوجه عام، ارتفع عدد الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين ألمانا بنسبة 1.7 بالمئة في العام الماضي إلى 112200، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.