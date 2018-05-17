وجود الأوكسجين يفسر "الانفجار العظيم" في نشأة الكون

الشارقة 24 – رويترز:

توصل علماء فضاء، رصدوا أثراً لوجود الأوكسجين بمجرة بعيدة، إلى أن نجوم المجرة تشكلت بعد 250 مليون سنة، مما يسمى بالانفجار العظيم، في كشف يسلط الضوء على المرحلة الأولى من عمر الكون.

ويقدم البحث، الذي نشر يوم الأربعاء نظرة متعمقة في تشكل النجوم في المجرة، التي يحتمل أن تكون أبعد مجرة يتم رصدها على الإطلاق.

وشاهد العلماء المجرة، التي سميت "إم.إيه.سي.إس 1149-جيه.دي 1"، على الهيئة التي باتت عليها بعد قرابة 550 مليون سنة من الانفجار العظيم، الذي تسبب في نشأة الكون قبل حوالي 13.8 مليار سنة.

واستغرق الضوء المنبعث من المجرة 13.28 مليار سنة ضوئية حتى وصل إلى كوكب الأرض.

والنظر عبر هذه المسافات البعيدة من شأنه أن يسمح للعلماء بدراسة المراحل الأولى من نشأة الكون.

والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة وهي 9.5 تريليون كيلومتر.

ورصد الأوكسجين بالمجرة له دلالات خاصة، إذ لم تكن في الكون في بدايته عناصر مثل الأوكسجين والكربون والنيتروجين، والتي تشكلت في البداية نتيجة الانصهارات داخل النجوم الأولى، ثم انبعثت إلى الفضاء عندما وصلت هذه النجوم إلى مرحلة الانفجار.

وأكد الباحثون أن وجود الأوكسجين، يُظهر أن جيلاً أولياً من النجوم تشكل وتلاشى داخل المجرة "إم.إيه.سي.إس 1149-جيه.دي 1"، وأن تشكل النجوم في المجرة بدأ بعد حوالي 250 مليون سنة من الانفجار العظيم، عندما وصل الكون إلى 2% فقط من عمره الحالي.

والأوكسجين الموجود بالمجرة هو أبعد عنصر يتم رصده على الإطلاق.

وذكر تاكويا هاشيموتو عالم الفضاء بجامعة أوساكا سانجيو باليابان "قبل دراستنا هذه، لم تكن هناك سوى تكهنات نظرية حول التشكل الأول للنجوم، ثم رصدنا للمرة الأولى المرحلة المبكرة جدا لظهور النجوم في الكون".

وتمثل الدراسة خطوة أخرى للأمام في مسعى العلماء للحصول على أدلة تتعلق بالنجوم والمجرات الأولى، التي ظهرت في مرحلة الظلام التام، التي أعقبت الانفجار العظيم وهي فترة يطلق عليها البعض "الفجر الكوني".

وأفاد نيكولاس لابورتي، عالم الفضاء بكلية لندن الجامعية، "بهذه الملاحظات، نحن ندفع للوراء حدود الكون الذي يمكن تتبعه، ومن ثم نقترب من الفجر الكوني".

وأضاف أن محاكاة بجهاز الكمبيوتر تشير إلى أن النجوم الأولى، ظهرت بعد قرابة 150 مليون سنة من الانفجار العظيم.

وأكد الباحثون المسافة إلى المجرة عبر تلسكوبات أرضية في تشيلي، وأعادوا تصور التاريخ المبكر للمجرة باستخدام بيانات من تلسكوبات بالفضاء.

ونشرت الدراسة في دورية "نيتشر".