"غافي" والأمم المتحدة يتحدّيان الكوليرا في إفريقيا

الشارقة 24 - أ.ف.ب:

تجري في إفريقيا أكبر حملة تلقيح ضد الكوليرا في التاريخ، بهدف السيطرة على انتشار الوباء في أنحاء القارة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة وتحالف "غافي" الخيري الإثنين.

وأفاد "غافي" أنه سيتم تطعيم أكثر من مليوني شخص بلقاح الكوليرا الفموي، كجزء من 5 حملات كبرى في كل من ملاوي ونيجيريا وجنوب السودان وأوغندا وزامبيا، مضيفاً أنه سيتم استكمال الحملات بحلول منتصف يونيو.

وذكر رئيس "غافي" "سيث بيركلي" في بيان أن الحملة "رد غير مسبوق على الزيادة في حالات تفشي الكوليرا في أنحاء إفريقيا".

وتعاني 12 منطقة أو دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من تفشي الكوليرا، بحسب "غافي" ومنظمة الصحة العالمية.

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن وباء الكوليرا يصيب بين 1,3 مليون و4 ملايين شخص سنوياً، ويتسبب بوفاة بين 21 الفاً و143 ألف شخص معظمهم في الدول الفقيرة.

وتشرف وزارات الصحة في الدول الخمس، حيث تم تسجيل آلاف الإصابات بالمرض على الحملات الجارية في إفريقيا.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس ادهانوم غيبريسوس" في بيان أن "اللقاحات الفموية، سلاح أساسي في حربنا على الكوليرا"، مؤكداً ضرورة تحسين القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، وتدريب العاملين في المجال الصحي، والعمل مع المجتمعات المحلية على تجنب تفشي الوباء.

وينتقل وباء الكوليرا الذي يؤدي إلى إسهال مميت عبر تناول الطعام، أو المياه الملوثين بالبكتيريا التي تحملها الفضلات البشرية، وقد يتسبب بالوفاة في غضون عدة ساعات إذا لم يعالج.

وتوصي الأمم المتحدة بإعطاء لقاح الكوليرا الفموي على جرعتين، الأولى لتوفير حماية حتى 6 أشهر والثانية من 3 إلى 5 سنوات.

وصرح بيركلي قائلاً "عملنا جاهدين لضمان وجود إمدادات كافية من اللقاح حالياً ليكون المخزون العالمي وفيراً وجاهزاً".

وتهدف الحملة في نيجيريا حيث تم تسجيل 1700 حالة إلى توفير اللقاح لـ 600 ألف شخص، بينما تهدف الحملة في ملاوي حيث أصيب أكثر من 900 شخص إلى توفير الحماية عبر تطعيم 500 ألف شخص.

وتم كذلك شحن نحو 360 ألف جرعة من اللقاح إلى أوغندا، حيث يشهد مخيم "كيانغوالي" للاجئين الكونغوليين انتشاراً للكوليرا أودى بحياة العشرات، فيما لا يزال أكثر من 900 مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات.

في حين شُحن 113800 جرعة إلى جنوب السودان كإجراء وقائي قبيل موسم الأمطار في البلد الذي يعاني من الحرب.

وسيتم إيصال نحو 667100 جرعة إلى زامبيا كجزء من جولة ثانية من التطعيم، بعدما أصيب أكثر من 5700 شخص بالوباء وتوفي أكثر من 100.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية الإقليمي في إفريقيا "ماتشيديسو مويتي" أنه "في كل موسم أمطار، تنتشر الكوليرا وتُحدث دماراً في المجتمعات في أنحاء إفريقيا".

وأضاف "بهذا التحرك التاريخي ضد الكوليرا، تُظهر دول المنطقة التزامها منع الوباء من حصد مزيد من الأرواح".