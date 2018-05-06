الحد من الدهون المتحولة ...يخفض أمراض القلب

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير، بأن البالغين والأطفال يجب ألاّ يتناولوا أكثر من 10% من السعرات الحرارية اليومية في شكل دهون مشبعة، مثل الموجودة في اللحم والزبدة، و1% من الدهون المتحولة، وذلك للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتهدف مسودة توصيات للمنظمة، هي الأولى منذ عام 2002، إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية وعلى رأسها أمراض القلب، التي يعتقد أنها مسؤولة عن 72% من عدد الوفيات السنوية في العالم والذي يبلغ نحو 54.7 مليون حالة وفاة، كثير منها قبل سن 70.

وصرح "ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﺮاﻧﻜﺎ" ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ بمنظمة الصحة العالمية "تعد الأنظمة الغذائية التي تتضمن أحماضاً دهنية مشبعة، ومتحولة، مصدر قلق خاص لأن تناولها بمعدلات كبيرة، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية".

وأضاف أن التوصيات بنيت على أدلة علمية، تم التوصل إليها بعد دراسة استمرت 15 عاماً.

وتوجد الدهون المشبعة في أطعمة، من مصادر حيوانية، مثل الزبدة، وحليب الأبقار، واللحم، والسلمون، وصفار البيض، وأيضاً في بعض المنتجات المستخلصة من نباتات، مثل الشوكولاتة، وزبدة الكاكاو، وجوز الهند، وزيت النخيل.

أما الدهون المتحولة، فموجودة بشكل طبيعي في اللحوم، ومنتجات الألبان، لكن مصدرها الرئيسي صناعي، وتوجد في الأطعمة المخبوزة، والمقلية، مثل "البطاطس" و"الدوناتس"، و"المقرمشات" والزيوت المهدرجة جزئياً، والدهون التي تستخدمها عادة المطاعم والباعة الجائلون.

وأوضحت المنظمة إن إجمالي الدهون التي يتم استهلاكها يجب ألا يتعدى 30% من إجمالي الطاقة، التي يحصل عليها الفرد لتجنب اكتساب وزن زائد غير صحي.