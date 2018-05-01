75 % من الكائنات الحية مهددة بالانقراض

الشارقة 24 – أ. ف. ب:



تواجه 75% من الأجناس المستوطنة في المياه العذبة في حوض بحيرة فيكتوريا في شرق إفريقيا خطر الاندثار، بحسب تحذيرات وجهها أخصائيون منبهين إلى أن التنوع الحيوي في المنطقة يسجل تراجعاً كبيراً.



وحلل تقرير أصدره الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، خطر الاندثار الذي يواجه 651 نوعاً، يعيش في المياه العذبة في هذه البحيرة الأكبر في إفريقيا، بما يشمل أسماكاً ورخويات ونباتات بحرية.



وخلص هؤلاء إلى أن 20% من إجمالي هذه الأجناس تواجه خطر الاندثار.



غير أن الصورة كانت قاتمة أكثر لناحية الأجناس المستوطنة، والتي تعيش في المياه العذبة في المنطقة، إذ تبين أن الخطر يطال 204 من الأنواع التي شملتها الدراسة وفق التقرير الذي يحمل عنوان "التنوع الحيوي في المياه العذبة في حوض بحيرة فيكتوريا".



وحذر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في بيان من أن "ثلاثة أرباع بما يعادل 76% من هذه الأجناس تواجه خطر الاندثار".



ولفتت المنظمة التي تتخذ مقراً لها في سويسرا، في بيان، إلى أن الأجناس التي تعيش في المياه العذبة تمثل مصدراً مُهماً للطعام والعلاج لملايين الأشخاص، المقيمين في المنطقة المحيطة بالبحيرة.



هذه البحيرة الشاسعة التي تترامى ضفافها بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، وتصل أيضاً إلى تخوم بوروندي ورواندا، معروفة بالمعدلات العالية للتنوع الحيوي.