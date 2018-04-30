"شائعات الإنترنت" تحصد أرواح الأطفال بتعطيل اللقاحات

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

توفيت فتاة لا يتعدى عمرها 11 شهراً في رومانيا منتصف الشهر الماضي، جراء إصابتها بالحصبة، بعدما رفض والداها تلقيحها ضد هذا المرض، الذي أودى بحياة 46 شخصاً منذ تفشيه في هذا البلد.

وأصاب هذا الوباء، منذ ظهوره في نهاية 2016 حوالي 12 ألف شخص، ما جعل رومانيا في صدارة البلدان الأوروبية المتضررة.

ومن بين المرضى الذين قضوا في هذه الموجة، 39 طفلاً في عمر 3 سنوات وما دون، جميعهم لم يتلقوا أي لقاح.

وفي الإدارة الصحية، بـ "براهوفا جنوباً"، وهي المقاطعة، التي كانت تعيش فيها الفتاة، التي توفيت في مارس، كثف الخبراء حملات التوعية خصوصاً في المناطق الريفية، غير أنهم يصطدمون بعدو شرس، هو الشائعات المنتشرة عبر الإنترنت.

وتفيد الطبيبة "سيلفانا دان" أن "الناس حذرون لأنهم يقرأون أموراً شتى عبر الإنترنت".

إذ تذكر إحدى هذه الشائعات المتداولة من دون أي سند علمي، بأن اللقاحات تسبب التوحد.

وتشير تحقيقات منظمة الصحة العالمية، إلى أن "إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليم والدعم المقدم للأطباء المعالجين" عوامل تؤدي دوراً رئيسياً في مستوى تغطية اللقاحات، بحسب "ميليانا غربيك" رئيسة مكتب المنظمة برومانيا، في وقت تنظم هذه المنظمة الأممية، بين 24 و30 أبريل الأسبوع العالمي للتلقيح.

"اللقاحات تقتل؟"

على بعد 250 كيلومتراً شمال شرقي براهوفا، في فاليا سياكا، قضت فتاة أخرى تبلغ 10 أشهر جراء الحصبة في فبراير.

ويؤكد رئيس البلدية "يوان برافات": "قدم الأهل رفضاً خطياً لتلقيح أطفالهم بعدما سمعوا عبر التلفزيون أن اللقاحات تقتل".

وبحسب مركز مكافحة الأمراض المعدية، أكثرية الإصابات بالحصبة، تصيب أفراد الجماعات المحرومة وبأكثريتهم من غجر الروم، الذين غالباً ما لا يكون لديهم طبيب للعائلة، أو أنهم لا يستشيرونه إلا في حال الطوارئ.

ولبلوغ العائلات الأكثر عرضة للخطر، تستعين السلطات بوسطاء صحيين من غجر الروم يتعاونون مع البلديات.

وتقوم الوسيطة "أوريليا اوبريسان" 48 عاماً يومياً بجولات على المنازل في بولديستي - سكايني جنوباً، لتعريف السكان بمنافع اللقاحات.

وتوضح "اوبريسان" أن "أشخاص كثر يتأثرون سلباً بوسائل الإعلام، لذا أقول لهم، إن كل ما يسمعونه ليس حقيقياً".

ويوضح "انيسوارا يورغا" 35 عاماً في هذا الإطار "لن أكذب عليكم، في البداية كنت خائفاً، لأني سمعت أن اللقاحات قد تسبب مشكلات بينها الشلل، بعدها أعطيت أطفالي لقاحات، وهم لم يواجهوا أي مشكلة".

ومع توسع رقعة الإصابات الصيف الماضي، تلقى 109 أطفال في هذه القرية لقاحات في يوم واحد خلال يوليو.

ومع ذلك، تجلب العائلات بانتظام أطفالها لدى الطبيب لمنحهم اللقاحات الموصى بها، وفق الوسيطة.

ورغم الحملات، التي أقيمت خلال الأشهر الأخيرة، لا تزال تغطية اللقاحات في مجمل أراضي البلاد دون نسبة 95 % الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، إذ بلغت 87 % للجرعة الأولى، و75 % للثانية في 2016 حسب آخر الأرقام المتوفرة.

وبحسب شهادات كثيرة، تتحمل السلطات جزءاً من المسؤولية، لأن التزويد باللقاحات غير منتظم، وغير كاف في مختلف أنحاء البلاد.

عرقلة قوانين

وبعد الانتقادات الموجهة من منظمة الصحة العالمية، وعدت رومانيا بتحسين معدلات التلقيح من خلال جعل 10 لقاحات للأطفال إجبارية.

غير أن مشروع قانون يربط الدخول إلى المدارس بإلزامية التلقيح، لا يزال عالقاً منذ 6 أشهر في مجلس النواب.

ويؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية "فلورين فويكو" وهو طبيب ونائب اشتراكي – ديموقراطي: "تلقينا تعديلات كثيرة نعمد إلى تحليلها".

وأكثرية هذه التعديلات تقدمت بها منظمات غير حكومية، معارضة للتلقيح، حضورها آخذ في الاتساع في البلاد وفق "فويكو".