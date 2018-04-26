مجمع حشرات فرنسا يرفض الخروج من بلد المليون شهيد

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

لا شيء تغير تقريباً في معهد حماية النباتات في الجزائر منذ تأسيسه قبل 90 عاماً مع مجموعته الفريدة من الحشرات الميتة، إلا أنه، يعتبر أداة متطورة في إفريقيا لدراسة الحشرات وحماية الزراعة.

في وسط حديقة تمتد على أكثر من 8 هكتارات تكسوها أشجار الصنوبر والزيتون، يقع معهد حماية النباتات في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، الذي حفظت في أحد مبانيه أكثر من 8 آلاف صنف من الحشرات مقسّمة إلى 3814 نوعاً و399 عائلةً.

تؤكد رئيسة قسم الحشرات في المعهد المهندسة فتيحة بن عبد الرحمن، أن الهدف الأساسي من جمع الحشرات ودراستها في جميع مراحل حياتها "من البيضة إلى الدودة ثمّ الفراشة" هو "فهم طبيعة غذائها وكميته، حتى نتمكن من الحدّ من ضررها".

وتذكر رئيسة قسم الحشرات في المعهد: "العلاج ليس دائماً بالأدوية الكيماوية، ولكن في كثير من الأحيان نستعمل العلاج البيولوجي، أي مكافحة الحشرات بحشرات أخرى".

فتُربى في أحد الأقسام حشرات "مفيدة" قبل إطلاقها في البساتين لتقوم بمهمتها في التهام الحشرات الضارة.

وتوضح "حفصة حركات" الخبيرة في مجال المكافحة البيولوجية، أن هذه التقنية تقوم على تربية حشرات محلية أو مستوردة في ظروف مناسبة قبل إطلاقها في الحقول بأعداد محددة تتلاءم مع عدد الحشرات الضارة.

وسمحت هذه التقنية التي أصبحت مرغوبة لدى الفلاحين "بخفض كلفة المعالجة بـ 3 مرات وبنتائج أحسن بكثير من المبيدات" بحسب الخبيرة.

ندرة الأراضي

تزداد أهمية هذا المعهد نظراً إلى ندرة الأراضي الزراعية، التي لا تشكل سوى 3.5 % من إجماليّ مساحة الجزائر البالغة مليونين و200 ألف كيلومتر مربع والصحراوية بغالبيتها.

إضافة إلى ذلك، يعكف المهندسون على مراقبة كلّ المواد الغذائية، والنباتات، والأخشاب المستوردة، التي يمكن أن تحمل حشرات غير موجودة في الجزائر، وقد تكون ضارة.

لكن الخطر الأكبر، يبقى الجراد الزاحف من الساحل الإفريقي، الذي يلحق ضرراً واسعاً في المحاصيل الزراعية، ولاسيما في وقت الحرّ.

فيعمل المعهد ومخبره على مراقبة حركة الجراد، ومتابعة دورة حياته، وإصدار نشرة تنبيهية للفلاحين حول تقدم أسراب الجراد.

وفي المختبر علب كثيرة، تحوي دودة الحرير في كل مراحل حياتها، وأوراق التوت، التي تتغذى عليها، وكذلك كميات الحرير التي تنتجها.

البداية في 1832

بدأ تجميع هذه الحشرات من أجل دراستها، وتصنيفها، في حديقة التجارب بوسط العاصمة الجزائرية، التي أُنشئت في العام 1832، أي بعد سنتين من الاحتلال الفرنسي للجزائر.

وفي هذه الحديقة التي اكتسبت شهرة كبيرة، رأى مجمع الحشرات النور بعد أقل من قرن.

وفي العام 1975 نُقلت الحشرات إلى المعهد الوطني لحماية النباتات بمنطقة الحراش، على بعد بضعة كيلومترات، مع الإبقاء على المجموعة كما كانت محفوظة في العلب والأدراج نفسها.

وجُمعت الحشرات من مختلف مناطق الجزائر، ودول المغرب والساحل الإفريقي، وبعضها أيضاً من أوروبا، والقاسم المشترك بينها، هو أن كلها ضارة بالنباتات، والمحاصيل الزراعية، بحسب مديرة المخبر المركزي في المعهد المهندسة شريفة زاوي.

فراشة من العام 1924

تفتخر فتيحة بن عبد الرحمن بمجموعتها الفريدة من الحشرات المحفوظة في حرارة لا تزيد عن 16 درجة، في علب تبلغ من العمر أكثر من 90 سنة، وأخرى حديثة أنجزها مهندسو المعهد أو طلاب باحثون من معاهد وجامعات الجزائر، والخارج.

وتعد "علبة" مؤسس المتحف "أندريه لوبيغر"، التي أنجزها عام 1924 للفراشات، الأقدم في المعهد ولا تزال محفوظة بشكل جيد، والمعلومات مكتوبة بخط يده.

واكتسب أندريه لوبيغر (1902-1982) المهندس الزراعي الفرنسي، شهرة عالمية بفضل أبحاثه حول محاربة الحشرات الضارة بحشرات أخرى، بعدما أثبتت المبيدات عجزها عن لجم الأضرار اللاحقة خصوصاً بأشجار البرتقال، التي تشتهر بها الجزائر.

وكذلك تمكن رفيقه الفريد بالاشوفسكي من إنقاذ واحات النخيل في الصحراء الجزائرية، من هجمات الحشرات الضارة بفضل "دعسوقة" أطلقها فالتهمت "الغزاة"، وهي طريقة مستعملة حتى يومنا هذا.

كذلك، لا يزال الدفتر الذي سجلت فيه كل المعلومات حول الحشرات، ومكان جمعها، ومسار حياتها على حاله، وقد خطّه المهندسون والباحثون، الذين تعاقبوا على مجمع الحشرات منذ تأسيسه.

كنز من المعلومات

وترى شريفة زاوي مديرة المخبر أنها قيّمة على كنز من المعلومات، ينبغي الحفاظ عليه، في هذا المتحف المخصص للطلاب والباحثين.

عندما بدأ "لوبيغر" جمع الحشرات، ودراستها، كان هدفه "علاج الأرض المريضة" في الجزائر، التي كانت مقاطعة فرنسية آنذاك.

واليوم يواصل مهندسون جزائريون المهمة نفسها، معتمدين على خبرات توارثوها على مدى 90 سنة.

مباني المكان حديثة، لكن أثاثه والعلب والأدراج التي تركها أندريه لوبيغر وفريق عمله عند تأسيسه في 1928 ظلّت كما هي، وظلت الحشرات الميتة "ترقد" فيه بسلام، "فلو أنه يعود اليوم بيننا لما شعر بالغربة"، كما تقول شريفة زاوي.