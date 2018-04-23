مدمنو المخدرات يتعاطونها تحت العيون

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

بعد 20 عاماً من إلغاء تجريم تعاطي المخدرات، واعتماد سياسية "العلاج بدل العقاب"، تستعد البرتغال لافتتاح أول مراكز تناول المخدرات بإشراف طبي، لتقديم المساعدة لأولئك الذين دفعتهم الأزمة الاقتصادية إلى هاوية الإدمان.

ويشكّل هذا القرار "خطوة إضافية في سياسة كلّلها النجاح، تقوم على النظر إلى المدمنين على أنهم بشر يواجهون متاعب، وليسوا مجرمين"، بحسب رئيس بلدية العاصمة فرناندو مدينا ذي التوجهات الاشتراكية.

بين آخر العام 2018 ومطلع العام 2019، سيفتتح في لشبونة مركزان ثابتان وآخر متحرّك، حيث يمكن للمدمنين أن يتلقّوا حقنا مخدّرة تحت إشراف طبيّ بدلا، من أن يفعلوا ذلك في الشوارع والأزقّة في ظروف خطرة.

ورغم النتائج "الإيجابية عموماً" للإجراءات المرافقة للكف عن تجريم تعاطي المخدرات في العام 2001، يلاحظ المسؤولون "انتكاسة" في هذا الأمر، أي إقبالاً على التعاطي، ولاسيما لدى الفئات الضعيفة، بحسب "جواو غولاو "رئيس الجهاز المعني بسياسة مكافحة الإدمان في البرتغال.

ويضيف "إنهم غالباً أشخاص كانوا يتعاطون الهيرويين في السابق، ثم انتكسوا أثناء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية" التي تلت الأزمة المالية في العام 2011، مسفرة عن ارتفاع قياسي في نسبة البطالة.

- 1400 مستخدم -

وفقا لتقرير قدّمته مؤسسات على اتصال مع هذه الفئات المهمّشة، يتوقّع أن يقصد مراكز تعاطي المخدرات، بإشراف طبي 1400 شخص، 80 % منهم من الرجال، ومتوسّط أعمارهم أكثر من 40عاماً.

وتحذو البرتغال بذلك حذو عدد من الدول المتقدّمة، تفضّل أن يتلقّى المدمنون من سكانها جرعتهم المخدرة في ظروف صحية، وتحت مراقبة طبية، بدل أن يفعلوا ذلك في ظروف سيئة تعرّضهم وتعرّض غيرهم للخطر والقلق.

وذكر "ريكاردو روبلز" المسؤول في بلدية العاصمة "من شأن ذلك أن يحمي المتعاطين والسكان على حدّ سواء".

في العام 2001 ألغت البرتغال تجريم تعاطي المخدرات، ومعنى ذلك أن التعاطي ظلّ ممنوعاً، ولكنه لم يعد جرماً يستوجب الملاحقة القانونية، بل صار الموقوفون يحالون إلى مراكز تابعة لوزارة الصحة لعلاجهم، فيها أطباء صحة وأطباء نفس وعاملون اجتماعيون.

- مقاربة فريدة -

وبفضل هذه المقاربة، التي يصفها البعض بأنها "إنسانية وواقعية"، تمكنت الأجهزة المختصة من الوصول إلى المدمنين، وتعريفهم على برامج العلاج، وتقليص المخاطر المتصلة بالمخدرات.

وبعدما كان عدد متعاطي الهيرويين في البرتغال يناهز 100ألف في أواخر التسعينات، أي ما يشكل 1 % من السكان، انحسر العدد إلى النصف، وانحسر معه عدد من ينتقل إليهم فيروس نقص المناعة المسبب لمرض الإيدز بسبب الحقن الملوثة.

وبحسب التقرير السنوي الأخير للمرصد الأوروبي للمخدرات، بلغت نسبة الوفيات بجرعات زائدة من الهيرويين في البرتغال في العام 2015، 6 أشخاص في المليون، ممن أعمارهم بين 15 و64، أي أقل بـ 3 مرات من المعدّل الأوروبي.

وأفادت "داغمار هيدريش" المتخصصة في سياسات تقليص المخاطر في المرصد الأوروبي "ما يميّز البرتغال هو القدرة على تحليل المشكلات، والتوصل إلى حلول مناسبة للواقع".