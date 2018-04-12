"مليونا يورو" لعظام جوراسية

الشارقة 24 – أ ف ب:

بيع هيكلان عظميان لديناصورين من العصر الجوراسي خلال مزاد في باريس الأربعاء، في مقابل أكثر من 1.4 مليون يورو لكل منهما، وهي قيمة فاقت بكثير التوقعات، على ما أعلنت دار "دروو" للمزادات.

وأعلنت الدار أن "الألوصور" الديناصور الأول بيع في مقابل مليون و407 آلاف و700 يورو فيما بيع الديناصور الثاني "الديبلودوكوس" في مقابل مليون و443 ألفاً و820 يورو"، مشيرةً إلى أن "الشاري عينه ابتاع الديناصورين وهو فرد أجنبي".

ولفتت دار المزادات إلى أن "هذه النتائج استثنائية على صعيد سوق الديناصورات"، رغم أنها لا تشكل أرقاماً قياسيةً.

وكانت متحجرة ديناصور "الألوصور" وهو من الحيوانات اللاحمة، التي عاشت على الأرض، قبل حوالي 150 مليون سنة، تقدر بمبلغ يراوح بين 550 ألف يورو و650 ألفاً.

ويقرب طول الحيوان من 3.8 أمتار، وكان يعيش في أميركا الشمالية، وأوروبا.

أما "الديبلودوكوس" "وهو بطول 12 متراً من الخطم إلى الذيل" فقد كان يعيش في الفترة عينها في المنطقة الغربية من أميركا الشمالية.

وكان السعر المتوقع لهيكله العظمي يتراوح بين 450 ألف يورو و500 ألف.