عقلة "هومو سابينس" بـ 90 ألف

الشارقة 24 – رويترز:

تم اكتشاف حفرية إصبع، تعود إلى نحو 90 ألف عام في صحراء النفود بالمملكة العربية السعودية، تتيح ما يصفه العلماء، بفهم جديد لخروج الجنس البشري من إفريقيا لاستعمار العالم.

وذكر باحثون، الإثنين، بأنّ عظمة العقلة الوسطى، التي تم اكتشافها لإصبع شخص، بالغ في المنطقة الوسطى، هي أقدم حفرية للإنسان العاقل الأول "هومو سابينس" خارج أفريقيا ومنطقة الشام المتاخمة، كما أنها أول حفرية للإنسان الأول في شبه الجزيرة العربية.

ورغم أن صحراء النفود، الآن عبارة عن بحر واسع من الرمال، فقد كانت مواتية للحياة، عندما عاش بها هذا الإنسان الأول، إذ كانت عبارة عن مراعي تعج بالحياة البرية وبها بحيرة من المياه العذبة.

ونوه "مايكل بيتراجليا" المتخصص في علوم الإنسان، بمعهد ماكس بلانك لعلم تاريخ الإنسان، ومقره ألمانيا، بأن الجنس البشري ظهر لأول مرة في إفريقيا قبل نحو 300 ألف عام.

وكان العلماء يعتقدون سابقاً، أن الإنسان العاقل انتقل من إفريقيا في هجرة سريعة واحدة، قبل نحو 60 ألف عام في رحلة على طول المناطق الساحلية، واقتات على الموارد البحرية.

وتشير حفرية الإصبع وطولها 3.2 سنتيمتر، إلى أن الإنسان العاقل الأول خرج من إفريقيا قبل ذلك بكثير.

وأضاف "بيتراجليا" أنّ الاكتشاف "يدعم نظرية أنه لم يكن خروجاً سريعاً واحداً من إفريقيا قبل 60 ألف عامٍ، وإنّما سيناريو هجرة أكثر تعقيد.

ويشير هذا الاكتشاف، مع اكتشافات أخرى، في السنوات القليلة الأخيرة، إلى أن الجنس البشري، انتقل خارج إفريقيا عدة مرات، منتهزاً مختلف الفرص خلال 100 ألف عام الأخيرة، أو نحو ذلك.

وأضاف أن الاكتشاف يوضح أيضاً أن هؤلاء الناس، كانوا يتحركون في الأراضي الداخلية، وليس على طول الخط الساحلي.

وأكد "هيو جروكات" عالم الآثار بجامعة أوكسفورد أنّه تم أيضاً، اكتشاف حفريات حيوانات، منها أفراس النهر، والأبقار البرية، والظباء، والنعام.

كما كانت هناك حفريات لعظام تحمل آثار عض، مما يشير إلى أن حيوانات آكلة للحوم، كانت تعيش هناك أيضاً.

وتم العثور أيضاً على أدوات حجرية استخدمها الصيادون.

وتطرق "جروكات " للسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو ماذا حدث لأسلاف السكان الذين ينتمي لهم الإنسان العاقل الذي عاش في المنطقة الوسطى؟

وأضاف: "نعلم أنه بعد فترة قصيرة من حياتهم هناك، انقطعت الأمطار وجفت المنطقة".

هل اندثر السكان؟

هل تحركوا جنوباً في شبه الجزيرة العربية، حيث توجد حتى اليوم مناطق جبلية تهطل عليها الأمطار بغزارة، وفي المناطق الساحلية التي تهطل عليها أمطار موسمية؟

أم، أنّ هذه البيئة الجافة دفعت بعض هؤلاء الناس إلى منطقة التقاء أوروبا بآسيا ضمن عملية استعمار للعالم؟"

ونُشر البحث في دورية علم البيئة والتطور.