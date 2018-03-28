300 مليون في العالم.. يطاردهم فيروس "بي"

الشارقة 24 – أ ف ب:

يطال فيروس التهاب الكبد من نوع "بي" نحو 300 مليون شخص في العالم، 95 % منهم لا يتلقون العلاج بتاتا أو لا يعالجون وفق الأصول، بحسب إحصائية لدراسة نُشرت نتائجها الثلاثاء.

وقد يؤدّي هذا الالتهاب الفيروسي، الذي يصيب الكبد إلى مضاعفات فتاكة، مثل السرطان، أو تشمع الكبد، في حال لم يعالج وفق الأصول.

ويقدّر عدد الوفيات الناجمة عن هذه المضاعفات، بحوالي 600 ألف كل سنة، وفق إحصائية لدراسة صدرت في مجلة "ذي لانست غاسترو انترولودجي أند هيباتولودجي".

ويشتد الوضع خطورة عند النساء الحوامل، اللواتي قد ينقلن الفيروس إلى الأجنة، ولا تتلقى سوى 1 % من هؤلاء النساء العلاج اللازم لمداواة هذا المرض.

ومن أهم الأسباب، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع، قلة التشخيص، على الرغم من توفر الفحص منذ سبعينات القرن الماضي، إذ أن 9 مرضى من كل 10 يجهلون إصابتهم.

وهذا الفيروس معدٍ إلى حدّ بعيد، وتنتقل عدواه عبر الدمّ، ولا علاج له، غير أن المضادات الفيروسية، تسمح بتلطيف الأعراض.

ويتوفّر لقاح ضد المرض منذ الثمانينات، وتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدامه منذ العام 1992، خصوصاً للمواليد الجدد خلال 24 ساعة بعد ولادتهم.

ويعيش أكثر من 80 % من الأطفال دون الخامسة المصابين بالتهاب الكبد في 16 بلداً.

واستندت إحصائيات هذه الأبحاث إلى 435 دراسة سابقة، آخذةً بالاعتبار أعمال أكثر من 600 خبير وطني.

وقد أظهرت أن 292 مليون مريض، كان يعاني من هذا الالتهاب الكبدي سنة 2016، أي 4 % من إجمالي سكان العالم.

وتشتد وطأة الفيروس خصوصاً، في آسيا الشرقية، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتتركّز 60 % من الالتهابات في 5 بلدان ناشئة، هي الصين والهند، وإندونيسيا، ونيجيريا، والفلبين.

وأوضح الطبيبان جيفري دوشيكو، وكوش أغاروال أن "هذه الإحصائيات تظهر أن الأولويات في غير محلها، كما أن النفقات لتغطية علاج التهاب الكبد من نوع "بي " غير كافية"، مشيرين إلى ضرورة رفع الوعي إزاء هذا المرض.