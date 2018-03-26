الرعاية الصحية للسوريين في الأردن "خطوة للأمام وأخرى للوراء"

الشارقة 24 – أ ف ب:

تؤكد تقارير لمنظمات دولية مثل هيومن رايتس، ووتش الأميركية بأن اللاجئين السوريين يعانون من تغيير السياسات الاقتصادية والصحية في الأردن، وأن 80% من اللاجئين يعيشون خارج المخيمات.

وأشارت دراسة أجرتها منظمة "يونيسف" في فبراير 2018 على اللاجئين السوريين في الأردن، أن 45% من الأطفال السوريين دون 6 سنوات لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة مثل اللقاحات.

كما وجدت الدراسة أن 85% من الأطفال السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر.

وأضافت أن السياسات الصحية في الأردن تخطو "خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء" وأن "قرار إلغاء الرعاية الصحية للاجئين اللذين يعيشون خارج المخيمات سيلزم اللاجئ السوري إلى دفع 80% من التكاليف العلاج مقدماً وهي التكلفة نفسها، التي يدفعها الأجانب الآخرون في المستشفيات الحكومية.

وبحسب بيانات هيومن رايتس ووتس فإن "السوريين ينفقون بالفعل 41% من دخلهم الشهري، بمتوسط 243 ديناراً أي "343 دولاراً" على الرعاية الصحية".

وذكرت، أن الأردن أنفق منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 وحتى عام 2016، نحو 1,5 مليار دينار "2,1 مليار دولار" على الرعاية الصحية للاجئين السوريين.

وأوضحت، أن التمويل الإنساني للاجئين في الأردن، لم يوفر سوى 66% من احتياجات الرعاية الصحية لعام 2017.

وأشارت التقارير: أنّه "حتى فبراير 2018، لم تتلق مفوضية شؤون اللاجئين، سوى 17,8 مليون دولار من أصل ميزانية 274,9 مليون دولار، تحتاجها الأردن خلال 2018.

ويستقبل الأردن 630 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد اللاجئين السوريين بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.