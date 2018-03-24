80 ألف طن من النفايات البلاستيكية تعوم في المحيط الهادئ

الشارقة 24 – أ ف ب:

تعوم في المحيط الهادئ مليارات القطع البلاستيكية بأحجام مختلفة، حسب إحصائية لدراسة منشورة في مجلة "ساينتفيك ريبورتس"، يبلغ وزنها مجتمعة 80 ألف طن، في ظلّ إلقاء 320 مليون طن سنوياً في البحر، من الحقائب، والزجاجات، وشباك الصيد، وغيرها، من القطع البلاستيكية التي تتجمّع في المحيط بفعل التيارات، وتهدد هذه النفايات الحيوانات البحرية والأنظمة البيئية.

وقال معدّو الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتفيك ريبورتس" العلمية، إن مساحة هذه النفايات البلاستيكية في المحيط الهادئ تبلغ ما يعادل 3 مرات مساحة فرنسا.

ولا تشكّل هذه النفايات كتلة واحدة متراصّة، بل تجمعات متفرقة، وهي تقع بين هاواي وكاليفورنيا.

واستناداً إلى عينات من الصور الملتقطة من الجوّ، توصّل الباحثون إلى أن عدد القطع البلاستيكية يصل إلى 1800 مليار قطعة، وأن وزنها الإجمالي يبلغ 80 ألف طن، وهي أرقام آخذة بالتزايد مع استمرار إلقاء النفايات البلاستيكية في البحار.

شباك قاتلة

وهذه التقديرات أكبر بما بين 4 مرات و16 مرة من التقديرات التي توصّلت إليها دراسات سابقة، وفقاً للباحثين.

والسبب في ذلك، اعتماد طرق تحليل وتقدير "أكثر دقّة"، علماً أن الدراسات السابقة كانت تركّز على البقايا البلاستيكية دقيقة الحجم، كما أن التلوّث بالبلاستيك ازداد فعلاً بعد موجات المدّ البحري التي ضربت اليابان في العام 2011.

وبشكل عام، شكّل البلاستيك 99,9 % من عيّنات النفايات، وهي ليست ذات أحجام دقيقة فقط كما كان مُتوقّعاً، بل إن 75 % منها قطع حجمها أكثر من 5 سنتيمترات، و50 % منها من معدات الصيد الملقاة في البحر.

وهذه المعدّات، من الشباك والخيوط، من شأنها أن تقتل الكثير "من الأسماك والسلاحف وحتى الثدييات البحرية"، بحسب ما شرح لوكالة فرانس برس، لوران ليبرتون المشرف على الدراسة.

وفي ظلّ كلّ هذه المعطيات والنتائج السيئة، يظهر خبر سارّ، وهو أن جمع القطع الكبيرة لتنظيف المحيط أسهل من تلك الدقيقة.