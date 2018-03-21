الكندي روبرت لانغلاندز يفوز بجائزة أبيل للرياضيات

الشارقة 24 – أ ف ب:

نال عالم الرياضيات الشهير، الكندي روبرت لانغلاندز جائزة أبيل للرياضيات من الأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب عن مشروع رسالته في الربط بين نظرية الأعداد، والتحليل التوافقي.

وأوضحت الأكاديمية النروجية في بيان: "أن البرنامج استعان بمئات من أفضل علماء الرياضيات في السنوات 50 الأخيرة، وأنه، لا يوجد مشروع آخر في أوساط الرياضيات الحديثة له هذا البعد الواسع، أو أفضى إلى هذه النتائج العميقة، واستطاع تجنيد هذا العدد من الأشخاص".

ويستمد برنامج لانغلاندز جذوره، من رسالة وجهها عالم الرياضيات الكندي في العام 1967 إلى عالم الجبر الفرنسي الشهير "أندريه ويل"، أعرب له فيها عن أفكاره الابتكارية.

وأشار الأستاذ الشاب في جامعة برينستون الأميركية العريقة في رسالته، إلى روابط بين مجالين كانا يعتبران حتى ذلك الحين، مستقلين تماماً عن بعضهما البعض، هما نظرية الأعداد، والتحليل التوافقي.

وقد نشرت هذه الرسالة بشكل واسع، وانكبّ على هذا الموضوع عدد هائل من علماء الرياضيات.

ويتسلم لانغلاندز، البالغ 81 عاماً، جائزة أبيل للرياضيات من ملك النرويج هارالد في 22 مايو المقبل، بأوسلو.

وتحمل الجائزة، اسم عالم الرياضيات النرويجي نيلس هنريك أبيل (1802-1829)، وهي تترافق مع جائزة مالية قدرها 6 ملايين كرونة نرويجية (حوالي 623 ألف يورو).

واستحدثت الجائزة عام 2003 من قبل الحكومة النرويجية، بهدف سد ثغرة غياب جائزة نوبل للرياضيات.

وتُعتبر من أعرق الجوائز العالمية في مجال الرياضيات، إلى جانب ميدالية فيلدز، التي تمنح كل 4 سنوات خلال المؤتمر العالمي لعلماء الرياضيات، الذي يعقد هذه السنة في أغسطس 2018 بريو دي جانيرو.